Пять стран просят ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна

Пять стран ЕС, а именно Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния, попросили Совет ЕС продлить временный запрет на ввоз четырех видов украинского зерна до 15 сентября.

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Министр сельского хозяйства Испании Луиса Планаса Пучадеса на пресс-конференции в Брюсселе рассказал, что эти 5 страны хотят, чтобы импорт четырех продуктов запретили до конца 2023 года. Речь идет о пшенице, рапсе, кукурузе и масле.

Напомним! Еще в мае 2023 года ЕС принял меры, чтобы устранить узкие места в логистике и защитить местных фермеров от снижения цен из-за дешевле украинского зерно.

Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский рассказал, что при рассмотрении этого вопроса нужно будет учесть выход России из Черноморского зернового соглашения.

Страны Балтии ускорят отключение от энергосистемы России

Эстония, Литва и Латвия готовят документы для заключения соглашения по выходу из кольца БРЭЛЛ и присоединению к электросетям континентальной Европы. Сделать это планируется до февраля 2025 года.

Решение принято с учетом изменившейся геополитической ситуации с безопасностью в регионе в условиях войны в Украине. Это еще раз подтверждает единство стран Балтии в достижении общих целей энергетической безопасности.

– сообщили в министерстве энергетики Литвы.

Если соглашение будет реализовано, то местные операторы до августа 2024 года будут должны объявить о прекращении сотрудничества с БРЭЛЛ и синхронизироваться с сетями континентальной Европы.