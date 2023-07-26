П'ять країн просять ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна

П'ять країн ЄС, а саме Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія, попросили Раду ЄС продовжити тимчасову заборону на ввіз чотирьох видів українського зерна до 15 вересня.

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Міністр сільського господарства Іспанії Луїса Планаса Пучадеса на пресконференції в Брюсселі розповів, що ці 5 країни хочуть аби імпорт чотирьох продуктів заборонили до кінця 2023 року. Йдеться про пшеницю, ріпак, кукурудзу та олію.

Нагадаємо! Ще у травні 2023 року ЄС вжив заходів, щоб усунути вузькі місця у логістиці та захистити місцевих фермерів від зниження цін через дешевше українське зерно.

Комісар ЄС із сільського господарства Януш Войцеховський розповів, що при розгляді цього питання потрібно буде врахувати вихід Росії із Чорноморської зернової угоди.

Країни Балтії прискорять відключення від енергосистеми Росії

Естонія, Литва та Латвія готують документи для укладення угоди щодо виходу з кільця БРЕЛЛ та приєднання до електромереж континентальної Європи. Зробити це планують до лютого 2025 року.

Рішення прийнято з урахуванням геополітичної ситуації, що змінилася, з безпекою в регіоні в умовах війни в Україні. Це ще раз підтверджує єдність країн Балтії в досягненні спільних цілей енергетичної безпеки,

– повідомили у міністерстві енергетики Литви.

Якщо угода буде реалізована, тоді місцеві оператори до серпня 2024 року будуть повинні оголосити про припинення співпраці з БРЕЛЛ та синхронізуватися з мережами континентальної Європи.