Що буде з депозитами

Депозити на 9-12 місяців принесуть дохід у розмірі 13-14% річних, пояснює директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу.

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Найвищі ставки будуть на довгострокові депозити: вклади на 1,5-2 роки забезпечать 14-14,5% річних, а на 2-2,5 роки – близько 15% річних.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Важливим для розуміння подальшої ситуації в сегменті депозитів є нещодавно схвалена Нацбанком Стратегія кредитування та зниження облікової ставки до 13%, на основі якої формуються ставки за кредитами.

Комерційні банки поступово переорієнтовують свої депозитні стратегії з ультракоротких на більш тривалі вклади. Це зумовлено прагненням розвивати власні кредитні програми, що можливо лише за умов активного залучення довгострокових депозитів.

Зниження облікової ставки – це показник вартості грошей і автоматичний поштовх до поступового зниження ставок за кредитами. Можна навіть сказати, що поступово українська банківська система набуває все більше “звичних” рис: коли активно розвиваються і депозитні, і кредитні програми. Окремо варто сказати, про затребуваність депозитних вкладів у громадян,

– каже експерт.

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Що впливатиме на депозитні ставки

Протягом останніх двох місяців приріст нових вкладів не є значущим і становить у середньому 1-1,5%. У контексті очікуваного прискорення інфляції цей тренд може продовжитися. Така реакція громадян на економічні події, на зростання курсу долара та євро, є абсолютно нормальною і передбачуваною.

Однак загальні економічні прогнози поки що справджуються: і у другому півріччі інфляція складе не більше 5-6%, однак і вона не буде різкою. А на фоні потужного кредиту від “Великої сімки” на 50 мільярдів доларів, який буде погашено коштом прибутку від заморожених активів країни-агресора, Україна отримую імпульс до активного розвитку економіки та стабільності національної валюти вже у 2025 році,

– додає Дмитро Замотаєв.

У такому контексті популярність гривневих вкладів, після невеликої паузи, продовжить зростати, переходячи в основному до більш тривалих вкладів. Варто також пам'ятати, що у плані отримання пасивного доходу гривневі депозити залишаються досить привабливими.