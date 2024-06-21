Что будет с депозитами

Депозиты на 9-12 месяцев принесут доход в размере 13-14% годовых, объясняет директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу.

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Самые высокие ставки будут на долгосрочные депозиты: вклады на 1,5-2 года обеспечат 14-14,5% годовых, а на 2-2,5 года – около 15% годовых.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Важным для понимания дальнейшей ситуации в сегменте депозитов является недавно одобренная Нацбанком Стратегия кредитования и снижение учетной ставки до 13%, на основе которой формируются ставки по кредитам.

Коммерческие банки постепенно переориентируют свои депозитные стратегии с ультракоротких на более длительные вклады. Это обусловлено стремлением развивать собственные кредитные программы, что возможно только в условиях активного привлечения долгосрочных депозитов.

Снижение учетной ставки – это показатель стоимости денег и автоматический толчок к постепенному снижению ставок по кредитам. Можно даже сказать, что постепенно украинская банковская система приобретает все больше “привычных” черт: когда активно развиваются и депозитные, и кредитные программы. Отдельно стоит сказать, о востребованности депозитных вкладов у граждан,

– говорит эксперт.

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Что будет влиять на депозитные ставки

В течение последних двух месяцев прирост новых вкладов не является значимым и составляет в среднем 1-1,5%. В контексте ожидаемого ускорения инфляции этот тренд может продолжиться. Такая реакция граждан на экономические события, на рост курса доллара и евро, является абсолютно нормальной и предсказуемой.

Однако общие экономические прогнозы пока оправдываются: и во втором полугодии инфляция составит не более 5-6%, однако и она не будет резкой. А на фоне мощного кредита от “Большой семерки” на 50 миллиардов долларов, который будет погашен за счет прибыли от замороженных активов страны-агрессора, Украина получаю импульс к активному развитию экономики и стабильности национальной валюты уже в 2025 году,

– добавляет Дмитрий Замотаев.

В таком контексте популярность гривневых вкладов, после небольшой паузы, продолжит расти, переходя в основном к более длительным вкладам. Стоит также помнить, что в плане получения пассивного дохода гривневые депозиты остаются достаточно привлекательными.