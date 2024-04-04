Як змінилась зараз ціна на мідь

Зараз ціна на мідь досягла максимуму за останні 14 місяців. На це вплинули дії інвесторів, зокрема активна скупка цього металу.

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Такі дії інвесторів пояснюються очікуванням зростання попиту на мідь, що використовується у промисловості. При цьому, збільшуються ризики перебоїв постачання цього металу у майбутньому.

Ціна на мідь загалом зросла на 1,5%. Таке різке підвищення відбулося після коментарів голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла. Він підтримав цінове ралі утворене через збільшення ризиків стабільного постачання металу, яке відбулося на початку лютого.

Що відбувається на ринку міді

Стало відомо про перебої, які ставалися на великих рудниках. Внаслідок цього, металургійні заводи вимушені витрачати рекордні кошти для видобутку руди.

Зараз саме китайські заводи виробляють більш як 50% очищеної міді у світі. Ці підприємства розглядають спільне скорочення виробничих потужностей.

Зауважте! Перші ознаки відновлення світової обробної промисловості підживлюють оптимізм щодо того, що поліпшення ринкової динаміки може сприяти досягненню міддю безпрецедентних максимумів.