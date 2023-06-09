Як можна зменшити платіжку за воду

24 Канал підготував для вас декілька, на перший погляд, простих, але водночас ефективних способів зменшити платіжку за воду. Серед них є:

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Встановіть індивідуальний лічильник. Але, зверніть увагу, що одного може бути замало. Варто встановити як на гарячу воду, так і на холодну лічильники через різну температуру води.

Але, зверніть увагу, що одного може бути замало. Варто встановити як на гарячу воду, так і на холодну лічильники через різну температуру води. Приймайте душ замість ванни, адже це економить воду. Приймаючи душ близько 5 хвилин, ви витрачаєте в середньому до 100 літрів води, а під час купання у ванні – аж 200 літрів.

Приймаючи душ близько 5 хвилин, ви витрачаєте в середньому до 100 літрів води, а під час купання у ванні – аж 200 літрів. Завантажуйте лише до максимального об'єму пральну машинку. При неповній завантаженості вона використовуватиме більше води й більше електричної енергії.

При неповній завантаженості вона використовуватиме більше води й більше електричної енергії. Не забувайте купувати заощадливу сантехніку, або хоча б підтримуйте справний стан у вже наявній. До прикладу, якщо ваш унітаз протікає, то ви втрачаєте щороку близько 72 тисяч літрів води. Найкраще купувати унітаз одразу з двома зливами. Це заощадить вам до близько 15 літрів щодня.

або хоча б підтримуйте справний стан у вже наявній. До прикладу, якщо ваш унітаз протікає, то ви втрачаєте щороку близько 72 тисяч літрів води. Найкраще купувати унітаз одразу з двома зливами. Це заощадить вам до близько 15 літрів щодня. Не витрачайте воду намарно, як от коли чистите зуби, миєте посуд чи фрукти з овочами. Натомість коли хоче прополоскати рот, наберіть склянку води, а не відкривайте кран на 2 – 3 хвилини. Завдяки цьому можна зекономити сотні літрів води.

Натомість коли хоче прополоскати рот, наберіть склянку води, а не відкривайте кран на 2 – 3 хвилини. Завдяки цьому можна зекономити сотні літрів води. Встановіть на всі крани насадки-розпилювачі. Якщо за допомогою душової насадки ви можете заповнити посудину об’ємом до 5 літрів десь за 25 секунд, то буде набагато заощадливіше встановити насадку з меншими отворами, що дозволить економити до 50% води.



Як економити воду / Інфографіка 24 каналу

Тарифи на воду в Україні

З 1 червня мали діяти нові тарифи на воду, які ще раніше анонсували у НКРЕКП. За прогнозами, вартість централізованого водопостачання та водовідведення мала збільшитися на приблизно на 30%. Втім остаточне рішення відклали на 14 червня через необхідність відкоригувати тарифи після зміни ціни на електроенергію.

Зверніть увагу, що ціни у різних областях відрізняються. Все через те, що у кожному регіоні різні обсяги споживання, кількість споживачів конкретного водоканалу та надання послуг.