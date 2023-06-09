Как можно уменьшить платежку за воду

24 Канал подготовил для вас несколько, на первый взгляд, простых, но эффективных способов как уменьшить платежку за воду. Среди них:

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Установите индивидуальный счетчик. Но, обратите внимание, что одного может быть маловато. Следует установить как на горячую воду, так и на холодную – из-за разной температуры воды.

Но, обратите внимание, что одного может быть маловато. Следует установить как на горячую воду, так и на холодную – из-за разной температуры воды. Принимайте душ вместо ванны, ведь это экономит воду. Принимая душ около 5 минут, вы тратите в среднем до 100 литров воды, а во время купания в ванне – 200 литров.

Принимая душ около 5 минут, вы тратите в среднем до 100 литров воды, а во время купания в ванне – 200 литров. Загружайте только по максимуму стиральную машину. При неполной загруженности она будет использовать больше воды и больше электрической энергии.

При неполной загруженности она будет использовать больше воды и больше электрической энергии. Не забывайте покупать экономную сантехнику, или хотя бы поддерживайте исправное состояние уже имеющейся. К примеру, если ваш унитаз протекает, то вы теряете каждый год около 72 тысяч литров воды. Лучше всего покупать унитаз сразу с двумя сливами. Это сэкономит вам до около 15 литров в день.

или хотя бы поддерживайте исправное состояние уже имеющейся. К примеру, если ваш унитаз протекает, то вы теряете каждый год около 72 тысяч литров воды. Лучше всего покупать унитаз сразу с двумя сливами. Это сэкономит вам до около 15 литров в день. Не тратьте воду впустую, например, когда чистите зубы, моете посуду или фрукты с овощами. В то же время, когда хотите прополоскать рот, наберите стакан воды, а не открывайте кран на 2–3 минуты. Благодаря этому можно сэкономить сотни литров воды.

В то же время, когда хотите прополоскать рот, наберите стакан воды, а не открывайте кран на 2–3 минуты. Благодаря этому можно сэкономить сотни литров воды. Установите на все краны насадки-распылители. Если с помощью душевой насадки вы можете заполнить сосуд объемом до 5 литров где-то за 25 секунд, то будет намного экономнее установить насадку с меньшими отверстиями, что позволит экономить до 50% воды.



Как экономить воду / Инфографика 24 Канала

Тарифы на воду в Украине

С 1 июня должны были действовать новые тарифы на воду, еще ранее анонсированные в НКРЭКУ. По прогнозам, стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода должна была увеличиться примерно на 30%. Впрочем, окончательное решение отложили на 14 июня из-за необходимости откорректировать тарифы после изменения цены на электроэнергию.

Обратите внимание, что цены в разных областях отличаются. Все потому, что в каждом регионе разные объемы потребления, количество потребителей конкретного водоканала и предоставление услуг.