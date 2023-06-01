Як блогер заробив мільйон
Відомий блогер Pauly0x зміг заробити понад 500 Ethereum просто запостивши адресу свого криптогаманця та GIF-файл зі словами "Ти нічого не отримаєш" у Twitter. Також він зареєстрував ENS-домен yougetnothing. eth і доповнив допис мемом із бразильцем, що сміється.
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Перші донати почали надходити уже через 7 хвилин після публікації й загальна сума становила 76,38 долара. А вже через 17 годин блогер мав на рахунку 541 Ethereum, що становить 1 009 489 доларів.
Проте деякі користувачі не повірили в такий успіх й припустили, що цей твіт створений для відмивання "брудних" грошей.
Він просто привертає увагу декількох ідіотів, які надішлють йому свої бакси,
– написав коментатор.
Інший читач з’ясував, що одна з адрес, яка відправила 10 токенів на рахунок блогера, існує лише тиждень. Нині дискусія в інтернеті набирає обертів.
Як криптовалюта RFD принесла шалений прибуток інвестору
- 20 травня інвестор купив 13 567 175 828 токенів RFD на загальну суму 16 300 доларів. Уже 23 травня їхня вартість значно підвищилася до 1 327 042 доларів.
- До слова, адреса криптовалютного гаманця інвестора – 0×47ab348fb8919639cd8206ca06feaf8b32ffdf9f.
- Автором проєкту RefundCoin став учасник криптоспільноти під ніком "Blurr.Eth", який відомий своїми маніпуляціями з ціною на NFT #9998 з колекції криптопанків.