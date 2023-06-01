Как блоггер заработал миллион

Известный блоггер Pauly0x смог заработать свыше 500 Ethereum просто запостил адрес своего криптокошелька и GIF-файл со словами "Ты ничего не получишь" в Twitter. Он также зарегистрировал ENS-домен yougetnothing. eth и дополнил сообщение мемом со смеющимся бразильцем.

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Первые донаты начали поступать уже через 7 минут после публикации и общая сумма составила 76,38 доллара. А уже через 17 часов блогер имел на счету 541 Ethereum, что составляет 1 009 489 долларов.

Однако некоторые пользователи не поверили в такой успех и предположили, что этот твит создан для отмывания "грязных" денег.

Он просто привлекает внимание нескольких идиотов, которые пришлют ему свои баксы,

– написал комментатор.

Другой читатель выяснил, что один из адресов, отправивших 10 токенов на счет блогера, существует всего неделю. В настоящее время дискуссия в интернете набирает обороты.

Как криптовалюта RFD принесла бешеную прибыль инвестору

20 мая инвестор купил 13 567 175 828 токенов RFD на общую сумму 16 300 долларов. Уже 23 мая их стоимость значительно повысилась до 1 327 042 долларов.

К слову, адрес криптовалютного кошелька инвестора – 0×47ab348fb8919639cd8206ca06feaf8b32ffdf9f.

Автором проекта RefundCoin стал участник криптосообщества под ником "Blurr.Eth", известный своими манипуляциями с ценой на NFT #9998 из коллекции криптопанков.

WhiteBIT стремится предоставить своим пользователям сервис наивысшего уровня, поэтому криптобиржа предлагает круглосуточную службу поддержки. Вы можете обратиться за помощью по электронной почте, по телефону или в чате на вебсайте.