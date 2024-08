Хто б що не казав, а фільми про школу мають особливу магію. Вони буквально телепортують у ті безтурботні часи, коли на шкільних вечірках здійснюються перші романтичні мрії, а найбільша проблема – гори домашки й контрольна у п'ятницю.

На щастя, режисери теж люблять шкільні історії. Тому ми маємо так багато фільмів, які дозволяють хоча б на дві години повернутися у минуле. Бо, зрештою, кожен дорослий – це просто підліток, який трішки подорослішав.

Щоб серпневі вечори були ще затишнішими й теплішими, Освіта 24 підготувала добірку найкращих історій про школу. Спойлер – від деяких історій у гості може напроситися ностальгія.

Які 5 історій про школу варто переглянути вже зараз

"Домашня робота" (The Art of Getting By)

Джордж має всі шанси стати класним художником. Бенксі або Ворголом свого часу. За єдиної умови – якщо нарешті перестане марнувати сій талант й візьметься до роботи. Бо наразі Джордж – такий собі бунтівник: він вдає з себе філософа, грубить батькам та припципово не виконує домашніх завдань. А все чому? Бо це, в уяві Джорджа, не має жодного сенсу.



Зрештою, наш бунтівник опиняється на випробувальному терміні. В цей час життя підкидає йому сюрприз: знайомство з чарівною Саллі. Тепер двох підлітків чекає найважливіший у їхніх життя урок.

The Art of Getting By – ідеальний варіант фільму на вечір: дивіться відео

"Переваги скромників" (The Perks of Being a Wallflower)

Деякі люди з'являються у житті, щоб ми нарешті збагнули: як це, жити по-справжньому.



Чарлі – розумний, креативний, завжди знає правильну відповідь на запитання вчителів й має всі шанси на крузетезне майбутнє. Якби не одне "але": патологічна сором'язливість. Вона геть не дозволяє Чарлі заявити про себе світу.



Все змінюють зведені брат і сестра – Патрік та Сем. Вони вриваються у життя Чарлі ураганом барв, емоцій та почуттів. Нові друзі допомагають найсором'язливішому хлопцю у світі нарешті зробити крок назустріч власному життю. Пригоди починаються.

The Perks of Being a Wallflower може змінити життя: дивіться відео

"Щоденники принцеси" (The Princess Diaries)

Той самий затишний фільм з дитинства, у який хочеться загорнутися, як в улюблений осінній светр. Мія Термополіс – звичайна американська школярка. Вона живе своє підліткове життя й навіть не уявляє, що вже невдовзі доля й бабуся (більше – бабуся) презентує їй цілу країну: маленьке та фантастично красиве королівство Дженовію.



Тепер, окрім своїх класичних шкільних-підліткових проблем, Мії доведеться ще й вчитися бути принцесою. Мрія чи жахіття? Тим більше, що Мія – по вуха закохана у головного красунчика школи. Але, можливо, життя готує для неї когось особливого?

The Princess Diaries присвячується всім дівчатам, які у школі мріяли стати принцесами: дивіться відео

"Всім хлопцям, яких я любила раніше" To All the Boys I've Loved Before

Солодка, як улюблене печиво, історія про школярку Лару Жан-Кові, яка одного разу вирішує написати листи всім хлопцям, яких вона колись кохала. Справжня катастрофа настає тоді, коли адресати раптом починають отримувати романтичні послання. І, щоб розуміли весь масштаб катастрофи: один з них зустрічається з сестрою Лари.



Здавалося б, великого вибуху вже не уникнути. Однак несподівано Лару у біді рятує її однокласник Пітер. Тепер разом їм доведеться виплутатися з магії листів.

To All the Boys I've Loved Before – чудовий шкільний ромком на вечір: дивіться відео

"Макстон Голл" (Maxton Hall – Die Welt zwischen uns)

Має 8 серій, але історія – дуже шкільно-атмосферна.

Школярка Рубі Белл максимально зосереджена на головній цілі: вступити до Оксфордського університету. Однак один випадково підглянутий секрет може зруйнувати все. Тепер Рубі – ворог Джеймса Бофорта – спадкоємця модної імперії та "золотого хлопчика" зі свого класу.



Зрештою, історія виходить за межі шкільної ворожнечі. А історія Рубі та Джейсма отримує всі шанси бути також і про кохання.

"Макстон Голл" – ідеальна шкільна історія на осінь: дивіться відео

Бажаємо гарного перегляду!