В скільки років починати вивчати англійську: поради для батьків
Вивчати нову мову можна починати в будь-якому віці, найголовніше тут лише бажання. Проте багато психологів та лінгвістів радять починати вже з раннього дитинства.
В сучасному світі англійська мова, поряд з рідною, є основною для вивчення.
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У кожного віку є свої особливості в плані сприйняття іноземної мови, темпи вивчення також відрізняються.
В якому віці ефективно починати вчити мову?
З народження
Психологи розходяться в думках, щодо цього питання / фото shutterstock
Якщо у батьків є бажання почати навчати дитину англійської мови з перших днів, то експерти радять покладатися лише на свої знання.
Плюси:
- вся увага дитини спрямована на отримання інформації з навколишнього середовища загалом та від батьків зокрема;
- дитину можна навчити сприймати мову на підсвідомому рівні.
Мінуси:
- не всі психологи рекомендують починати навчання так рано;
- якщо рівень англійської в батьків невисокий, то такі "заняття" можуть лише нашкодити.
З 1,5 до 2 років
Не варто в такому віці наймати репетитора / фото pac.com
В цьому випадку навчання теж варто організовувати батькам самостійно, хоч існують школи, які набирають дітей від 2 років.
Плюси:
- в цей вік дитини робота мозкових центрів особливо заточена саме на вивчення мови.
Мінуси:
- якщо ви неправильно організуєте роботу, це може відштовхнути дитину від сприйняття мови;
- існує ризик, що іноземна мова зашкодить вивченню рідної.
Від 3 до 5 років
Здатність запам'ятовувати вже досить висока в такому віці / фото 63.sadok
Найкращий вік для початку вивчення іноземної мови, на думку більшості психологів та педагогів. В цьому віці дитина починає відчувати дефіцит інформації, який можна заповнити вивченням англійської в формі веселої гри.
Плюси:
- в дитини вже сформовані певні навички рідної мови;
- дитина починає порівнювати себе з іншими, що призводить до мотивації вивчати щось нове.
Мінуси:
- в трирічному віці дитина переживає першу вікову кризу, тому додаткове навантаження може мати не надто позитивний вплив на малюка;
- якщо вивчення мови відбуватиметься не в ігровій формі та з примусом, то є шанс сформувати негативне ставлення до мови зокрема та навчання загалом.
З 5 до 7 років
В такому віці діти вже мають базу рідної мови / фото shutterstock
Найкращий вік для перших групових занять. Правильним рішенням буде активно наповнювати словниковий запас дитини. Також в такому віці варто віддавати дитину в першу мовну школу.
Плюси:
- дитина може вивчати мову цілком свідомо та відштовхуватись від рідної;
- час концентрації становить вже понад 20 хвилин.
Мінуси:
- у такому віці в дітей стрес через перехід від дитячого садка до школи;
- в шкільній програмі вже є англійська, яка представлена у вигляді звичайного предмету, що не надто мотивує дітей до вивчення іноземної.
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Проте кожна дитина – це окрема особистість. Тож схильності та бажання свого чада повинні відстежувати самі батьки, після чого вирішити коли буде правильно почати вивчення англійської мови.