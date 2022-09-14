Батьки вибрали форму навчання для своєї дитини не назавжди. Протягом навчального року вони можуть її змінити.

Важливо Як і де школи в Україні працюватимуть онлайн, а де – офлайн

Як навчатимуться школярі

Залежно від безпекової ситуації діти в одних регіонах України навчатимуться офлайн, у деяких – за змішаним форматом. А там, де ризик російських ударів великий, – лише онлайн.

Власне, у тих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, батьки мали право обрати для своєї дитини будь-яку форму навчання. При цьому перелік онлайн-шкіл та інформація про них була та є доступною на сторінках місцевих управлінь освіти.

Чи можна змінити формат навчання

Що важливо – протягом навчального року батьки можуть змінити рішення та обрати іншу форму навчання, яка є зручнішою. До речі, школа також може змінювати формат навчання, залежно від безпекової ситуації в регіоні.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет раніше повідомляв, що в законодавстві вказані всі алгоритми дій щодо навчання кожної дитини або офлайн, або онлайн, або ж за змішаною системою.

За його словами, для учнів, які хочуть навчатися онлайн, створити окремі дистанційні класи. Батькам натомість потрібно було звернутися до керівництва навчального закладу з відповідною заявою, аби дитині забезпечити доступ до онлайн-навчання.

Читайте Як обрати онлайн-школу, якщо ви не хочете відправляти дітей на офлайн-навчання

Як змінити формат навчання

Якщо учень зареєстрований у школі й просто хоче змінити форму навчання, він або хтось із батьків має подати відповідну заяву. При цьому додати документ, що посвідчує особу, медичну довідку та документ про освіту, якщо він є. Зразки таких заяв можна знайти у вільному доступі онлайн або звернутися до адміністрації школи.

Як перевести дитину на індивідуальне навчання

Перевести учнів на індивідуальне навчання батьки можуть як на початку, так і протягом навчального року. Але для екстернату і сімейної форми існують обмеження – не пізніше ніж за 3 місяці до річного оцінювання.

Після обрання школи батькам варто подати стандартний пакет документів, щоб їхню дитину туди зарахували:

паспорт або документ, який посвідчує особу заявника;

копію та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу;

оригінал або копію медичної довідки;

документ, який підтверджує місце проживання дитини або батьків.

Також дитину можна з індивідуальної форми навчання перевести на офлайн-навчання. Рішення про це можуть ухвалити батьки й педагогічна рада закладу освіти.

Як навчатимуться діти в Україні – дивіться відео