Частина наших вчителів таки стала колаборантами. Інші ж відмовилися співпрацювати з окупантами і постраждали через це.
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Як окупанти карали українських вчителів
Більшість українських педагогів, які опинилися в окупації, вчиняли супротив росіянам. Через це окупанти запроторювали вчителів у склади, відділки, заводські приміщення і знущалися.
Учителів та вихователів могли просто забрати через те, що вони не погоджувалися працювати під російським прапором,
– розповіла журналістка Анна Черненко.
При цьому, за її словами, окупанти забирали не лише педагогів, а й усіх незгодних на співпрацю і проукраїнськи налаштованих містян. У камерах сиділи і працівники ДСНС, і пенсіонери, і педагоги.
Місцевих шокувала кількість установ, які окупанти переробили під катівні.
Як росіяни знищувати українську освіту на Харківщині
Під час окупації російські військові разом з колаборантами масово нищили підручники й українську символіку. Місцеві вчителі натомість частину книг змогли сховати й таким чином урятувати. Окупанти також переслідували і кидали до в'язниці найактивніших учителів.
Загарбники понад усе хотіли розпочали навчальний рік в окупованих містах і селах області за російськими програмами. Вони обіцяли педагогам посади та високі зарплати за русифікацію українських дітей. Ті, що погодились, згодом працювали за їжу. Дехто з батьків під тиском окупантів таки погодився віддати дітей до російської школи.
Та на початку вересня Харківщину звільнила українська армія.
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Що загрожує вчителям за співпрацю з окупантами
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що наші вчителі з окупованих територій масово скаржаться на загарбників. Педагоги пишуть, що окупаційна влада примушує їх викладати у школах. Він також нагадав, що за добровільну співпрацю з окупантами вчителі будуть покарані законом. При цьому, переконаний освітній омбудсмен, таким педагогам мають заборонити надалі вчити дітей.