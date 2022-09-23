Лише за кілька місяців мережа українських освітніх хабів зросла до майже двох десятків центрів. Вони розташовані як в Україні, так і у країнах Європи.

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Мережа українських освітніх хабів зросла

​Так, національна мережа українських освітніх хабів уже налічує 16 осередків. За словами очільника Міносвіти Сергія Шкарлета, вони надають можливість українським дітям продовжувати вчитися за державною програмою. Натомість їхнім батькам – отримати роботу чи відкрити власну справу.

У таких центрах українці можуть безкоштовно вивчати IT та робочі спеціальності, набувати різні навички, які потрібні їм для роботи. Також удосконалювати українську та англійську мови, отримувати психологічну підтримку тощо.

Де функціонують хаби

На сьогодні освітні хаби вже відчинили двері для відвідувачів не лише в Україні, а й у шести країнах ЄС та у Великій Британії. Їх відкриватимуть і в інших країнах, у яких є українські біженці.