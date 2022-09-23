Только за несколько месяцев сеть украинских образовательных хабов возросла до двух десятков центров. Они расположены как в Украине, так и в странах Европы.

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Сеть украинских образовательных хабов выросла

Так, национальная сеть украинских образовательных хабов уже насчитывает 16 организаций. По словам главы Минобразования Сергея Шкарлета, они дают возможность украинским детям продолжать учиться по государственной программе. А их родителям – получить работу или открыть собственное дело.

В таких центрах украинцы могут бесплатно изучать IT и рабочие специальности, приобретать разные навыки, необходимые им для работы. Также совершенствовать украинский и английский языки, получать психологическую поддержку и т.д.

Где функционируют хабы

На сегодняшний день образовательные хабы уже открыли двери для посетителей не только в Украине, но и в шести странах ЕС и в Великобритании. Их будут открывать и в других странах, где есть украинские беженцы.