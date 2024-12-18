Зима – прекрасная пора отдыха на льду – катания на коньках или зимней рыбалки. Приближаются зимние каникулы и школьники могут играть на замерзшей реке. Чтобы ни с кем не случилось беды, следует осторожно вести себя на льду и 24 Канал отмечает правила поведения на льду.

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Что надо знать о льде

Это важно! 24 Канал призывает отдыхать только в отведенных для этого местах. Отправляйтесь на обустроенные катки, чтобы уберечь свою жизнь. Также следует помнить, что дети не могут находиться на льду без присмотра взрослых.

Наиболее опасный лед – первый и последний, ведь такой лед еще очень тонкий, непрочный и не выдерживает веса даже маленького ребенка.

Обратите внимание на цвет льда – крепкий лед имеет, обычно, синеватый или зеленоватый оттенок, слабый и тонкий – белый или желтоватый, или мутный.

Для одного человека безопасным считается лед толщиной более 7 сантиметров.

Для группы людей – лед толщиной не менее 15 сантиметров. Но при передвижении надо придерживаться дистанции 5 – 6 метров.

При массовом катании на коньках лед должен быть толщиной не менее, чем 25 сантиметров.

Осторожно ведите себя на льду: смотрите видео

Прежде чем ступить на лед водоема, узнай о толщину ледового покрова с помощью длинной заостренной палки (плишни) или другого подобного предмета, но обязательно легкого, который можно свободно держать в руке. Ни в коем случае не проверяйте прочность льда ногой!

Если лед начал трещать и появились характерные трещины – немедленно возвращайтесь на берег тем же путем, делая первые шаги без отрыва от его поверхности.

При переходе замерзшего водоема необходимо пользоваться проложенными тропами.

Самые опасные места на льду:

участки с кустами, камышом, травой,

места с быстрым течением,

места, где впадают родники и ручьи,

участки, которые покрыты толстым слоем снега (под снегом лед всегда тоньше),

места, где впадают сточные воды предприятий.

Как действовать, когда провалились под лед

Если под лед провалились вы, то:

не паникуйте, удерживайтесь на плаву, избегая погружения с головой;

зовите на помощь;

старайтесь вылезти на лед, наползая на его край грудью, широко раскинув руки, и поочередно вытягивая на поверхность ноги;

старайтесь как можно эффективнее использовать свое тело, увеличивая им опорную площадь;

выбравшись на лед, перекатитесь и отползайте в ту сторону – откуда пришли. Не бегите!

Необходимо укрыться в защищенном от ветра месте, по возможности выпить чего-то горячего.

Следует переодеться. Если сухой одежды под руками не оказалось, надо выкрутить мокрую и снова одеть ее. Чтобы согреться, выполняйте любые физические упражнения.

Как вести себя на льду: смотрите видео

Как помочь другому – предварительные действия:

позвать кого-то еще (если это возможно) на помощь;

найти предмет, который можно бросить пострадавшему (крепкую палку, веревку, собственный пояс, шарф, сумку или рюкзак, если они без вещей и имеют длинную, прочно пристроченную лямку);

оцените расстояние пострадавшего от берега и нет ли дополнительных препятствий.

Если уверены, что сможете (или готовы) спасти человека, то:

крикните, что идете на помощь;

приближайтесь к проруби ползком, широко раскинув руки;

подложите под себя лыжи, доску, фанеру;

не подползая к самому краю проруби, подайте пострадавшему палку, шест, лыжу, шарф, веревку, санки или что-то подобное и вытяните его на лед;

вытянув пострадавшего на лед, вместе с ним ползком возвращайтесь обратно;

по возможности пострадавшего быстро переоденьте в сухую одежду, организуйте обогрев спины и груди, сделайте массаж конечностей;

пострадавшего необходимо срочно доставить в теплое помещение, по возможности оказать первую помощь, необходимую при переохлаждении, и вызвать скорую помощь;

Поведение на льду / инфографика ГСЧС

Что чувствует человек в ледяной воде

У человека в ледяной воде перехватывает дыхание, голову будто сжимает железный обруч, ускоряется сердцебиение. Чтобы защититься от опасного холода, организм "включает" защиту – начинается сильная дрожь. Вследствие этого организм согревается, но через некоторое время и этого тепла становится недостаточно. Когда температура поверхности тела снижается до 30 градусов, дрожь прекращается и организм очень быстро охлаждается. Дыхание становится все реже, пульс замедляется, давление падает. Летальный исход происходит в холодной воде, чаще всего из-за шока, развивающегося в течение первых 5 – 15 минут после погружения в воду или нарушения дыхания. Поэтому важно не паниковать и как можно скорее выбраться из воды.