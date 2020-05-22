Детям нужны занятия: люди массово призывают власть возобновить работу кружков

С 22 мая правительство официально перешел ко второму этапу ослабления карантина. Впрочем, множество ограничений до сих пор осталось, в частности, Минздрав рекомендует не проводить занятия в группах с детьми, младшими 14 лет. В Фейсбуке начался флешмоб #ДітямПотрібніЗаняття, который поддержали многие тренеры, руководители кружков и родители. Они требуют возобновить работу различных кружков.

Координатор акции Александр Скиба в эфире утреннего шоу на 24 канале заметил, что никто не призывает к отмене карантина. Все руководители творческих студий понимают свою ответственность перед детьми, родителями, поэтому готовы полностью содействовать ограничительным мерам и выполнять все требования Минздраве.

Читайте также Как социальная удаленность из-за карантина повлияет на будущее детей: объяснение экспертов

Он добавил, что сначала можно начать с низких оборотов, потому что дети уже не могут дома сидеть. И также объяснил план возобновления работы в различных кружках. Например, залы для различных занятий не должны быть полностью заполнены детьми.

"Все понимают, что, например, в зале на 100 квадратных метров не должно быть 20 детей. Там может быть 10 детей, это могут быть индивидуальные занятия", – отметил Александр Скиба.

Координатор акции отметил, что информация о работе творческих, танцевальных студий нигде не указана. Однако на это должны обратить властные структуры, правительство, Министерство здравоохранения.

Акция #ДітямПотрібніЗаняття

Александр Скиба рассказал, что сначала инициатива исходила от родителей. Впоследствии к ней присоединились руководители различных студий для детей, тренеры, преподаватели.

Флешмоб можно найти в Фейсбуке по хэштегу "ДітямПотрібніЗаняття". Участники настаивают на том, что на фоне крайне резкого перехода образования в онлайн, общение и время в реальной жизни позволяет улучшить атмосферу во многих семьях.

Руководители студий много всего придумывали за период карантина. Они проводили онлайн-занятия, марафоны. Детям уже не нравится, они не могут онлайн заниматься,

– отметил Александр Скиба.

Что известно о втором этапе ослабление карантина в Украине