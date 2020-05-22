Дітям потрібні заняття: люди масово закликають владу відновити роботу гуртків

З 22 травня уряд офіційно перейшов до другого етапу послаблення карантину. Втім чимало обмежень й досі залишилось, зокрема, МОЗ рекомендує не проводити заняття в групах з дітьми, молодшими, ніж 14 років. У фейсбуці шириться флешмоб #Дітям потрібні заняття, який підтримали чимало тренерів, керівників гуртків та батьків. Вони вимагають відновити роботу різних студій для дітей.

Координатор акції Олександр Скиба в ефірі ранкового шоу на 24 каналі зауважив, що ніхто не закликає до скасування карантину. Всі керівники творчих студій розуміють свою відповідальність перед дітьми, батьками, тому готові повністю сприяти обмежувальним заходам і виконувати всі вимоги МОЗ.

Читайте також Як соціальна віддаленість через карантин вплине на майбутнє дітей: пояснення експертів

Він додав, що спочатку можна почати з низьких обертів, бо діти вже не можуть вдома сидіти. І також пояснив план відновлення роботи в різних гуртках. Наприклад, зали для різних занять не мають бути повністю заповнені дітьми.

"Всі розуміють, що, наприклад, у залі на 100 квадратних метрів не має бути 20 дітей. Там може бути 10 дітей, це можуть бути індивідуальні заняття", – відзначив Олександр Скиба.

Координатор акції зауважив, що про роботу творчих, танцювальних студій не зазначено ніде. Однак на це мають звернути платні структури, уряд, Міністерство охорони здоров'я.

Акція #ДітямПотрібніЗаняття

Олександр Скиба розповів, що спочатку ініціатива виходила від батьків. Згодом до неї приєдналися керівники різних студій для дітей, тренери, викладачі.

Флешмоб можна знайти у фейсбуці за хештегом "Дітям потрібні заняття". Учасники наполягають на тому, що на тлі вкрай різкого переходу освіти в онлайн, спілкування і час в реальному житті дозволяє покращити атмосферу в багатьох сім'ях.

Керівники студій багато всього вигадували за період карантину. Вони проводили онлайн-заняття, марафони. Дітям вже це не подобається, вони не можуть онлайн займатися,

– відзначив Олександр Скиба.

Що відомо про другий етап послаблення карантину в Україні