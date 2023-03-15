Психологиня Екатерина Габриель объясняет, что не нужно готовить ребенка к школе только по интеллектуальному параметру, то есть научить читать, писать или считать. Следует учитывать мотивационный, эмоционально-волевой, социальный и другие компоненты.

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Конечно, война внесла свои коррективы, школа сейчас очень отличается от той, куда дети ходили еще 2 года назад. Сейчас нужно рассказывать детям и об определенных мерах безопасности. Например, обсудите план действий, если ваши малыши услышят сирену.

Как война повлияла на обучение

За прошлый год дети, которые учились в школе, адаптировались к новым условиям. Гораздо сложнее тем, кто обучается одновременно в школах за рубежом и в Украине.

Теперь с дошкольниками нужно говорить об особенностях школы, что во время воздушных тревог нужно идти в подвалы. Администрация, в свою очередь, должна позаботиться о бомбоубежищах. Важно, чтобы они были "детскими", то есть там были какие-то игры или рисунки, это ослабит страх ребенка или его тревогу.

Что делать родителям

В психологическом здоровье ребенка большую роль играют родители. Итак, если вы видите минимальные изменения в ребенке, не пугайтесь и не бегите на сеанс к психологу.

Очень важна реакция. Если родители бьют тревогу – это еще больше пугает ребенка, они тогда не доверяют родителям. Мы хотим довериться человеку, который может выдержать страх. Поэтому мы идем к психологам, потому что это люди, которые это умеют,

– объяснила Габриель.

Психологиня говорит, что нужно обращать внимание на поведение ребенка. Увидеть, что с ней что-то не так, может ухудшиться аппетит и сон. Но не нужно слишком пристально присматриваться к ребенку.

"Если родителей что-то тревожит, то лучше им обратиться к психологу, чтобы поговорить и решить, как выйти на контакт к ребенку и пригласить его к психологу. Это будет более действенно", – добавила эксперт.

Она советует начать с ребенком определенные привычки, например, говорить во время чаепития или прогулки.

Это не обязательно должно быть пятиминутка, типа сели и сейчас будем говорить. Пусть это будет ритуал и во время дружеского, откровенного и откровенного разговора ребенок будет с вами делиться, его напряжение будет спадать и будет уменьшаться,

– считает психологиня.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

В учителей уже есть "опыт" за последний год

Что касается адаптации к 1 классу детей, которые из-за войны покинули свои дома, то психологиня отмечает, что к ним должны быть внимательнее педагоги.

Педагоги тоже должны подстраиваться под новые реалии. Большинство из них достаточно профессионально умеют работать с детьми. Учебные семинары, тренинги позволяют педагогам знать больше о ситуации, которая складывается в Украине. Есть определенные ресурсы, разработанные психологами для учителей,

– ответила экспертка.

Это поможет учителю научиться, как помочь ребенку, что делать в той или иной ситуации.