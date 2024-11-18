Украинский язык чрезвычайно богат и на привычные русизмы имеем несколько заменителей. Языковые вызовы украинским филологам бросают те, кто еще пользуется русизмами. 24 Канал в рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском!" предлагает и вам испытать себя на знание языка вместе с филологом Алиной Острожской в ее тиктоке.

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Знаете ли вы соответствия этим словам

Что же теперь, теперь сторонники "московского" языка бросают вызовы украинским филологам – то ли считая, что в украинском языке нет соответствий или то, что они слишком сложные.

Но филолог Алина Острожская интересно дает объяснения и переводы русизмам, доказывая, что украинский таки интереснее и стоит говорить на нем. В своем видео она предлагает разобрать несколько слов, которым мы не всегда можем найти соответствие:

"Ущербный";

"Достопримечательность";

"Предвкушая";

"Ухаживать за девушкой".

Смотрите видео Алины Острожской: тикток филологини

Поэтому, запомните переводы слов-вызовов:

Ущербный – "недолугий", "нерозвинутий", "недорозвинутий", "занепалий".

Достопремечательность – "пам'ятка", "визначна пам'ятка" или "визначне місце".

Предвкушая – "передчуваючи", "очікуючи", или непривычное – "передсмак".

Ухаживать за девушкой – "залицятися", "упадати за дівчиною", "лаштувати містки" или же – "топтати стежку".

А как вы "лаштуєте містки" / фото для привлечения внимания

И это далеко не весь перечень соответствий, которые можно подобрать. А сколько слов смогли перевести вы?