Студентам-медикам снизили проходной балл экзамена "КРОК" из-за нелегкого года
В Минздраве объяснили, что проходные баллы снизили, чтобы поддержать студентов в трудный учебный год. Именно экзамен "КРОК" оценивает профессиональную компетентность будущего медика.
Такое решение приняли из-за тяжелого учебного года
О решении снизить проходной балл сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает "Украинская правда".
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В этом году были в целом крайне сложные условия для учебного процесса, поэтому Минздрав на предложение Центра тестирования и научно-педагогических работников считает, что мы можем снизить процентный ценз "КРОКа", чтобы снять психологическое напряжение для наших студентов и поддержать их морально в этой ситуации,
– сказала Микичак.
Экзамен требует совершенствования
В Минздраве отмечают, что кроме теоретических знаний, медику необходимы практические навыки. Поэтому этот лицензированный экзамен планируют усовершенствовать.
То есть, чтобы это был единый экзамен, который бы признавался в иностранных университетах, и действительно должным образом оценивал теоретическую и практическую подготовку наших выпускников,
– говорят в министерстве.
Проходной балл предлагают снизить на 10%
Отметим, что Минздрав зарегистрировал проект приказа, в котором говорится о снижении на 10% проходного балла экзаменов для студентов-медиков. Например, чтобы сдать "КРОК-2" студенту нужно будет ответить правильно не на 60,5% тестов, а на 50,5%.