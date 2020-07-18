В Минздраве объяснили, что проходные баллы снизили, чтобы поддержать студентов в трудный учебный год. Именно экзамен "КРОК" оценивает профессиональную компетентность будущего медика.

Такое решение приняли из-за тяжелого учебного года

О решении снизить проходной балл сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает "Украинская правда".

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В этом году были в целом крайне сложные условия для учебного процесса, поэтому Минздрав на предложение Центра тестирования и научно-педагогических работников считает, что мы можем снизить процентный ценз "КРОКа", чтобы снять психологическое напряжение для наших студентов и поддержать их морально в этой ситуации,

– сказала Микичак.

Обратите внимание! "КРОК" – это оценка работы студентов в течение всего учебного курса. "КРОК-2" – это экзамен после окончания университета. "КРОК-3" сдают во время учебы в интернатуре. Каждый год проходные баллы "КРОКа" просматривает Минздрав.

Экзамен требует совершенствования

В Минздраве отмечают, что кроме теоретических знаний, медику необходимы практические навыки. Поэтому этот лицензированный экзамен планируют усовершенствовать.

То есть, чтобы это был единый экзамен, который бы признавался в иностранных университетах, и действительно должным образом оценивал теоретическую и практическую подготовку наших выпускников,

– говорят в министерстве.

Проходной балл предлагают снизить на 10%

Отметим, что Минздрав зарегистрировал проект приказа, в котором говорится о снижении на 10% проходного балла экзаменов для студентов-медиков. Например, чтобы сдать "КРОК-2" студенту нужно будет ответить правильно не на 60,5% тестов, а на 50,5%.