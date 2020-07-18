У МОЗ пояснили, що прохідні бали знизили, аби підтримати студентів у важкий навчальний рік. Саме іспит "КРОК" оцінює професійну компетентність майбутнього медика.

Таке рішення ухвалили через важкий навчальний рік

Про рішення знизити прохідний бал повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, інформує "Українська правда".

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Цього року були загалом вкрай складні умови для навчального процесу, тому МОЗ на пропозицію Центру тестування і науково-педагогічних працівників, вважає, що ми можемо знизити відсотковий ценз "КРОКу", щоб зняти психологічне напруження для наших студентів і підтримати їх морально у цій ситуації,

– сказала Микичак.

Зверніть увагу! "КРОК" – це оцінка роботи студентів впродовж всього навчального курсу. "КРОК-2" – це іспит після закінчення університету. "КРОК-3"складають під час навчання в інтернатурі. Кожного року прохідні бали "КРОКу" переглядає МОЗ.

Іспит потребує вдосконалення

У МОЗ наголошують, що окрім теоретичних знань, медику необхідні практичні навички. Тому цей ліцензований іспит планують вдосконалити.

Тобто, щоб це був єдиний іспит, який би визнавався в іноземних університетах, і дійсно належно оцінював теоретичну та практичну підготовку наших випускників,

– кажуть у міністерстві.

Прохідний бал пропонують знизити на 10%

Зазначимо, що МОЗ зареєструвало проєкт наказу, в якому мовиться про зниження на 10% прохідного балу іспитів для студентів-медиків. Наприклад, аби скласти "КРОК-2" студентові потрібно буде відповісти правильно не на 60,5% тестів, а на 50,5%.