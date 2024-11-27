Минобразования совместно с детским и семейным психологом Светланой Ройз подготовили рекомендации для учителей по работе с детьми, которые пережили травматический опыт. Советы касаются как образовательного процесса, так и общения и налаживания взаимоотношений с детьми, сообщает 24 Канал.

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Как поддержать ребенка и чего избегать: практические советы психолога

Советник дает объяснения на несколько тем: как ребенок переживает стресс, как лучше выстраивать образовательный процесс, подбирать учебный материал, как избегать триггеров, реагировать на реакции ребенка, организовывать групповые занятия, создать "границы безопасности".

Руководство для учителей является бесплатным и доступно по ссылке.

Рекомендации из пособия касаются того, как можно поддержать ребенка в различных ситуациях:

как действовать, если ребенок расплакался во время урока. Как поддерживать его, чтобы он не смущался перед одноклассниками из-за чрезмерного внимания;

как эффективно организовать обучение, чтобы ученикам было комфортно и они не теряли фокус внимания и лучше запоминали материал;

как выявить причины агрессии, противодействовать буллингу и улучшить взаимодействие между детьми не через ограничения и наказания, а через заботу и внимание.

Психолог дает рекомендации, которые помогут организовывать обучение и взаимодействие детей, в советчике также найдете информацию о том, чего следует избегать во время контакта с детьми. Например, в подготовке к школьным праздникам не использовать элементы, напоминающие взрывы, в частности петарды с блестками.

Светлана Ройз предостерегает:

не давать практик с закрытыми глазами, ведь так дети могут потерять чувство контроля;

не прикасаться к детям без разрешения, ведь даже неожиданные объятия могут напугать ребенка, который находится в напряженном эмоциональном состоянии;

не начинать день с контрольной работы, если ночью была воздушная тревога.

Главное правило пособия – сочувствовать и относиться с пониманием, а не жалеть. Поддержать ребенка и дать ему пережить этот опыт, подчеркивая силу и устойчивость.