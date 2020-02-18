В Ровно задержали учительницу, которая продавала наркотики: фото

Правоохранители задержали учительницу одной из школ города Ровно, которая продавала метамфетамин. 32-летняя женщина продала шесть доз психотропного вещества во время контрольной закупки, которую выполнили сотрудники уголовного розыска.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Ровенской области.

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Правоохранители провели обыск в доме местной жительницы и обнаружили еще один пакетик с метамфетамином, а также блистеры с разными таблетками.



Пакет с метамфетамином

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по статье 307 Уголовного кодекса Украины – сбыт психотропных веществ – все изъятое направлено на экспертизу. После обнародования результатов, будет принято соответствующее процессуальное решение, в том числе и сообщение злоумышленнице о подозрении в совершении преступления.



Таблетки, которые изъяли правоохранители во время обыска

В полиции сообщили, что правонарушительница воспитывает несовершеннолетнего сына и преподает в одном из учебных заведений города Ровно.

За сбыт наркотических веществ женщине грозит от четырех до восьми лет лишения свободы.