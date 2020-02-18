У Рівному затримали вчительку, яка продавала наркотики: фото
Правоохоронці затримали вчительку однієї зі шкіл міста Рівне, яка продавала метамфетамін. 32-річна жінка продала шість доз психотропної речовини під час контрольної закупки, яку виконали працівники карного розшуку.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції Рівненської області.
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Правоохоронці провели обшук у помешканні місцевої мешканки, і виявили ще один пакетик із метамфетаміном, а також блістери із різними пігулками.
Пакет із метамфетаміном
Наразі в межах кримінального провадження, розпочатого за статтею 307 Кримінального кодексу України – збут психотропних речовин, усе вилучене скеровано на експертизу. Після оприлюднення результатів, буде ухвалено відповідне процесуальне рішення, зокрема і повідомлення зловмисниці про підозру у скоєнні злочину.
Пігулки, які вилучили правоохоронці під час обшуку
У поліції повідомили, що правопорушниця виховує неповнолітнього сина та викладає в одному із навчальних закладів місте Рівне.
За збут наркотичних речовин жінці загрошує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.