Зеленский утвердил стратегию развития безопасной среды в школах

Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию развития безопасной и здоровой образовательной среды в новой украинской школе. Больше о том, что предусматривает стратегия – читайте дальше.

Зеленский поручил Кабинету министров Украины ежегодно утверждать план мероприятий по реализации стратегии. Соответствующий указ опубликовали на сайте Офиса Президента. Важно Детям нужны занятия: люди массово призывают власть возобновить работу кружков Что предусматривает стратегия Национальная стратегия основывается на том, что ученики должны овладеть знаниями, умениями, навычками, способами мышления в отношении: создания и поддержания здоровых и безопасных условий жизни и деятельности человека как в повседневной жизни (в быту, во время учебы и труда и т. п.), так и в условиях чрезвычайных ситуаций;

и деятельности человека как в повседневной жизни (в быту, во время учебы и труда и т. п.), так и в условиях чрезвычайных ситуаций; основ защиты здоровья и жизни человека от опасностей, оценки существующих рисков среды и управления ими на индивидуальном уровне;

от опасностей, оценки существующих рисков среды и управления ими на индивидуальном уровне; формирования индивидуальных характеристик поведения и привычек, обеспечивающих необходимый уровень жизнедеятельности (соответственно потребностям, интересам и т. п), достаточный уровень физической активности и здоровое долголетие; К теме Индивидуальный подход: в Минобразования рассказали, как ученики будут учиться с сентября осознания важности здорового образа жизни и гармоничного развития, высокой работоспособности, духовного равновесия, сохранения и улучшения собственного здоровья (повышение иммунитета, избежание различных заболеваний, поддержание нормального веса тела и др);

и гармоничного развития, высокой работоспособности, духовного равновесия, сохранения и улучшения собственного здоровья (повышение иммунитета, избежание различных заболеваний, поддержание нормального веса тела и др); моделей безопасного и ненасильственного межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в разных сферах общественной жизни;

со сверстниками и взрослыми в разных сферах общественной жизни; знаний и навыков здорового, рационального и безопасного питания, осуществления осознанного выбора в пользу здорового питания;

осуществления осознанного выбора в пользу здорового питания; осознания ценности жизни и здоровья, личной ответственности и способности сохранить и укрепить здоровье, повысить качество своей жизни.