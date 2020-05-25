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Зеленский утвердил стратегию развития безопасной среды в школах

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Стратегия развития безопасной среды в школах
Стратегия развития безопасной среды в школах / Офис Президента

Владимир Зеленский утвердил национальную стратегию развития безопасной и здоровой образовательной среды в новой украинской школе. Больше о том, что предусматривает стратегия – читайте дальше.

Зеленский поручил Кабинету министров Украины ежегодно утверждать план мероприятий по реализации стратегии. Соответствующий указ опубликовали на сайте Офиса Президента.

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Что предусматривает стратегия

Национальная стратегия основывается на том, что ученики должны овладеть знаниями, умениями, навычками, способами мышления в отношении:

  • создания и поддержания здоровых и безопасных условий жизни и деятельности человека как в повседневной жизни (в быту, во время учебы и труда и т. п.), так и в условиях чрезвычайных ситуаций;
  • основ защиты здоровья и жизни человека от опасностей, оценки существующих рисков среды и управления ими на индивидуальном уровне;
  • формирования индивидуальных характеристик поведения и привычек, обеспечивающих необходимый уровень жизнедеятельности (соответственно потребностям, интересам и т. п), достаточный уровень физической активности и здоровое долголетие;

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  • осознания важности здорового образа жизни и гармоничного развития, высокой работоспособности, духовного равновесия, сохранения и улучшения собственного здоровья (повышение иммунитета, избежание различных заболеваний, поддержание нормального веса тела и др);
  • моделей безопасного и ненасильственного межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми в разных сферах общественной жизни;
  • знаний и навыков здорового, рационального и безопасного питания, осуществления осознанного выбора в пользу здорового питания;
  • осознания ценности жизни и здоровья, личной ответственности и способности сохранить и укрепить здоровье, повысить качество своей жизни.
Автор: Северин Трач
Теги: Владимир Зеленский Дети и несовершеннолетние Новости учебы Учеба Образование в Украине
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