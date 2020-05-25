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Зеленський затвердив стратегію розбудови безпечного середовища у школах

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Стратегія розбудови безпечного середовища у школах
Стратегія розбудови безпечного середовища у школах / Офіс Президента

Володимир Зеленський затвердив національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі. Більше про те, що передбачає стратегія – читайте далі.

Зеленський доручив Кабінету міністрів України щорічно затверджувати план заходів з реалізації стратегії. Відповідний указ опублікували на сайті Офісу Президента.

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Що передбачає стратегія

Національна стратегія ґрунтується на тому, що учні повинні опанувати знання мислення стосовно:

  • створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у повсякденному житті (у побуті, під час навчання та праці тощо), так і в умовах надзвичайних ситуацій;
  • основ захисту здоров'я та життя людини від небезпек, оцінки чинних ризиків середовища та управління ними на індивідуальному рівні;
  • формування індивідуальних характеристик поведінки та звичок, що забезпечують необхідний рівень життєдіяльності (відповідно до потреб, інтересів тощо), достатній рівень фізичної активності та здорове довголіття;

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  • усвідомлення важливості здорового способу життя та гармонійного розвитку, високої працездатності, духовної рівноваги, збереження та поліпшення власного здоров'я (підвищення імунітету, уникнення різних захворювань, підтримання нормальної ваги тіла тощо);
  • моделей безпечної та ненасильницької міжособистісної взаємодії з однолітками та дорослими у різних сферах суспільного життя;
  • знань і навичок здорового, раціонального та безпечного харчування, здійснення усвідомленого вибору на користь здорового харчування;
  • усвідомлення цінності життя та здоров'я, власної відповідальності та спроможності зберегти та зміцнити здоров'я, підвищити якість свого життя.
Автор: Северин Трач
Теги: Володимир Зеленський Діти і неповнолітні Новини освіти Освіта Освіта в Україні
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