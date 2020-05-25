Зеленський затвердив стратегію розбудови безпечного середовища у школах

Володимир Зеленський затвердив національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі. Більше про те, що передбачає стратегія – читайте далі.

Зеленський доручив Кабінету міністрів України щорічно затверджувати план заходів з реалізації стратегії. Відповідний указ опублікували на сайті Офісу Президента. Важливо Дітям потрібні заняття: люди масово закликають владу відновити роботу гуртків Що передбачає стратегія Національна стратегія ґрунтується на тому, що учні повинні опанувати знання мислення стосовно: створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у повсякденному житті (у побуті, під час навчання та праці тощо), так і в умовах надзвичайних ситуацій;

і діяльності людини як у повсякденному житті (у побуті, під час навчання та праці тощо), так і в умовах надзвичайних ситуацій; основ захисту здоров'я та життя людини від небезпек , оцінки чинних ризиків середовища та управління ними на індивідуальному рівні;

, оцінки чинних ризиків середовища та управління ними на індивідуальному рівні; формування індивідуальних характеристик поведінки та звичок, що забезпечують необхідний рівень життєдіяльності (відповідно до потреб, інтересів тощо), достатній рівень фізичної активності та здорове довголіття; До теми Індивідуальний підхід: у Міносвіти розповіли, як учні навчатимуться з вересня усвідомлення важливості здорового способу життя та гармонійного розвитку, високої працездатності, духовної рівноваги, збереження та поліпшення власного здоров'я (підвищення імунітету, уникнення різних захворювань, підтримання нормальної ваги тіла тощо);

та гармонійного розвитку, високої працездатності, духовної рівноваги, збереження та поліпшення власного здоров'я (підвищення імунітету, уникнення різних захворювань, підтримання нормальної ваги тіла тощо); моделей безпечної та ненасильницької міжособистісної взаємодії з однолітками та дорослими у різних сферах суспільного життя;

з однолітками та дорослими у різних сферах суспільного життя; знань і навичок здорового, раціонального та безпечного харчування , здійснення усвідомленого вибору на користь здорового харчування;

, здійснення усвідомленого вибору на користь здорового харчування; усвідомлення цінності життя та здоров'я, власної відповідальності та спроможності зберегти та зміцнити здоров'я, підвищити якість свого життя.