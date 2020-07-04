Вихователі – це перші люди у житті дитини після батьків, тому вони відіграють важливу роль для малечі. Проте часом дорослі не можуть знайти спільну мову. Тому ми підготували для вас поради, які допоможуть вихователям налагодити взаємини з батьками.

Вихователям дуже важливо знайти правильний підхід до кожної дитини, бути спокійним, ласкавим і терплячим, а також завжди бути цікавим для своїх вихованців. І якщо з дітьми вони зазвичай з легкістю знаходить спільну мову, то комунікація з батьками не завжди складається вдало, пише Всеосвіта.

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Як батькам ефективно взаємодіяти з вихователями - про це розповіла Юлія Комаринська, яка пройшла шлях від виховательки дитячого садочка до вчительки.

За її словами, вихователі мають непросте завдання – стежити, щоб малюк не забився, турбуватися про дотримання режиму, налагоджувати між дітьми взаємини, навчати та розвивати дітей.



Вихователька з дітьми в садочку / Фото Факти

"Окрім того, ми ще й виховуємо батьків, як би грубо це не звучало. Бо батьки є різні, тому вихователі мають бути готовими до різних викликів, навіть до того, що в дитсадок прийдуть дві мами або два тата", – додає Юлія.

Вихователі та батькам важливо знайти спільну мову. Адже найчастіше родичі дитини приходять до садочку, аби вирішити безліч питань. Зокрема, між дорослими часто виникають конфлікти.

Комаринська розповіла, що на її шляху є багато історій, коли батьки, не довіряючи садочку чи вихователю, навіть вдавалися до способів стежити за дітьми. Адже вони часто намагаються контролювати все, що відбувається з дитиною, і це нормально – вони хвилюються за безпеку малечі.

Також вихователям потрібно враховувати те, що в багатьох родинах є свої правила чи традиції. До прикладу, в якійсь родині не їдять м'ясо. Тому, вчитель в садочку повинен знайти способи взаємодії з дітьми та батьками.

Що має забезпечити дошкільний заклад дитині:

умови для фізичного і психічного розвитку дитини та догляд за нею під час її перебування там;

умови для розвитку творчих здібностей та інтересів;

задоволення потреби дитини у спілкуванні з іншими дітьми;

захист від фізичного впливу ти психічного тиску на дитину в будь-якій формі;

формувати вміння виявляти свою любов і повагу у спілкуванні з вихователем, батьками та іншими членами родини.

"Якщо медикам ми довіряємо наше здоров'я, то вихователям довіряємо моральність і наших дітей", – вважає Юлія.

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Більшість вихователів чудово виконують свої обов’язки, проте складнощі іноді виникають. Адже в кожній родині зазвичай є якісь проблеми, складність в тому, що в садочку не знають які саме. Тому вихователі повинні виявити болючу рану родини і допомогти залікувати чи розв’язати проблему.

Як вихователям заслужити довіру батьків

Якщо дитина довіряє вихователеві і просто від неї у захваті, то батьки теж починають лояльніше до нього/неї ставитися.

Особливо малеча любить тих вихователів, які займаються з дитиною, розвивають її творчі здібності та забезпечують в дитячому колективі здорову атмосферу. Це також сприяє народженню довіри батьків до вихователя.