В Україні знову вирують лісові пожежі. Минулого тижня лише на Луганщині вогнем було охоплено більше 1200 га території.

Тим часом, екологічні активісти – ті, хто повинен бути на провідних ролях під час екокатастроф, самоусунулись і не проводять жодних заходів. Про це йде мова у статті 24 каналу "Як екоактивісти проміняли проблеми на гроші".

Вже стало сумною традицією, що в Україні відбуваються лише платні екологічні шоу-мітинги чи акції, але коли є реальні проблеми – то все тишком-нишком. Згадаємо хоча б останні болючі теми. Чи пам’ятаєте ви, наприклад, протести проти незаконного видобутку бурштину? Чи після страшних потопів у Карпатах? Може, згадаєте пікети після пожеж у Чорнобилі? Ні, їх не було! Хоча саме екологічні активісти в усьому світі виконують роль контролерів влади у питаннях охорони довкілля. На жаль, тільки не в Україні.

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Втім, було б неправильно заявляти, що всі наші екологічні активісти зовсім пасивні. Щойно почалася місцева виборча кампанія, як сотні таких собі "зелених" подалися на вибори – персонально, у списках різних партій, а також заполонили передвиборчі штаби. Експерти вже зараз попереджають, що на цих виборах тему захисту довкілля будуть дуже активно експлуатувати для підняття рейтингів. Особливо в проблемних промислових регіонах.

Справді, час від часу активізуються різноманітні екоексперти, які не мають жодного досвіду роботи і не мають відповідної освіти, однак на все мають готові рішення, – відзначила в коментарі 24 каналу президент Professional Association of Ecologist of Ukraine Людмила Циганок. – Саме під час виборів такі випадки стають масовими, адже деякі політики та псевдоексперти на цій темі заробляють як гроші, так і політичні дивіденди.

Як тут не згадати один із головних принципів всесвітної екологічної організації Green Peace: ми там, де проблеми, а не там, де гроші. Для більшості українських екоактивістів цей постулат нічого не вартий.