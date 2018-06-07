Експерт пояснив, чому ініціатива уряду щодо "державної няні" може провалитися

На останньому урядовому засіданні глава Кабміну Володимир Гройсман повідомив про нововведення, які очікують на українські родини з дітьми. Так, уряд планує виділити породіллям 1,5 тисячі гривень на няню і спеціальну коробку для немовлят.

У такий спосіб влада сподівається простимулювати народжуваність, йдеться у статті Наталії Лебідь для 24 каналу.

Читайте також: Який буде механізм найму "державної" няні: пояснення від Гройсмана

"Ми ухвалимо рішення з важливих питань. З одного боку, це введення традиції, яку ми впроваджуємо з 1 вересня 2018 року. Тепер кожна сім'я, в якій народилася дитина, буде отримувати від держави спеціальний baby box. Він насправді зібраний з любов'ю для того, щоб на перших етапах життя у мами, у сім'ї було все необхідне для того, щоб доглядати за дитиною. Це буде досить якісний box, з якісним наповненням, і це традиція в багатьох західних країнах, і сьогодні цю традицію ми вводимо для підтримки народжуваності. Тобто 100 тисяч українських сімей, в яких народжуються діти, отримають таку додаткову цільову підтримку", – сказав Володимир Гройсман.

І це не єдина новація, яка впроваджуватиметься за ініціативою уряду.

"Коли мама народжує, потрібно думати про те (особливо коли людина працює), як йти працювати. І тут потрібно найняти няню для того, щоб доглядати за дитиною, а самій іти працювати. І тут ми теж приймаємо важливе рішення разом з органами місцевого самоврядування в тих пропорціях, в яких сьогодні зараховується до бюджетів податок на доходи фізосіб. Я думаю, що це буде справедливо, ми вводимо таке поняття, як муніципальна няня. Це буде працювати з 1 січня, але у вересні це знайде своє відображення в проекті бюджету 2019 року. Коли ви наймаєте няню для догляду за своєю дитиною, ми будемо вам компенсувати – наразі момент це 1,5 тисячі гривень щомісяця заробітної плати", – повідомив прем'єр.

Тим часом експерти вказують на те, що ініціатива уряду може провалитися через небажання нянь виходити з "тіні", реєструватися як ФОП та погоджуватися на офіційне працевлаштування за дуже незначні кошти. Крім цього, є й інші чинники, що можуть стати на заваді.

Я боюся, що у нас це може не працювати. Основну частину грошей (на нянь) повинні знайти місцеві бюджети. У деяких містах і селах керівники дуже розумні, і це запрацює без проблем, в інших же мери не здатні зрозуміти, як це потрібно організувати,

– говорить економічний експерт Олександр Охрименко.

"Є ще один нюанс – сума, яку виплачуватиме держава, дуже маленька. Якщо сім'я буде розраховувати оплату з неї, то вони зможуть брати няню на годину або дві в день або на один день протягом тижня. Няні ж буде вигідно працювати, тільки якщо вона візьме собі з десяток вихованців. Якість роботи буде бажати кращого", – зауважує він.

Детальніше читайте у публікації: Няня для Гройсмана: як прем'єр народжуваність підніматиме