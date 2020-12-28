Прокуратура Молдови затримала колишнього посла країни в Росії Андрія Негуцу у справі про контрабанду анаболіків. Його вже допитали та визнали підозрюваним.

За даними прокуратури Молдови, під час слухання він заперечував звинувачення про причетність до справи. Втім, прокурори таки затримали його на 72 години. Про це повідомляє Newsmaker.

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Після цього прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справах перевірить усі свідчення підозрюваного.

Прокуратура "залежно від обставин" прийме рішення про необхідність пред'явити колишньому послу звинувачення і клопотати про арешт,

– заявили у відомстві.

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За даними прокуратури, у справі також заарештували водія автобуса посольства Молдови в Росії, якого затримали з партією анаболіків, та ще одну причетну до справи людину.

Що цьому передувало: коротко