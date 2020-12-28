Прокуратура Молдавии задержала бывшего посла страны в России Андрея Негуцу по делу о контрабанде анаболиков. Его уже допросили и признали подозреваемым.

По данным прокуратуры Молдавии, во время слушания он отрицал обвинения о причастности к делу. Впрочем, прокуроры все-таки задержали его на 72 часа. Об этом сообщает Newsmaker.

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После этого прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам проверит все показания подозреваемого.

Прокуратура "в зависимости от обстоятельств" примет решение о необходимости предъявить бывшему послу обвинение и ходатайствовать об аресте,

– заявили в ведомстве.

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По данным прокуратуры, по делу также арестовали водителя автобуса посольства Молдавии в России, которого задержали с партией анаболиков, и еще одного причастного к делу человека.

Что этому предшествовало: коротко