Экс-посла Молдавии в России задержали по делу о контрабанде наркотиков: что известно
Прокуратура Молдавии задержала бывшего посла страны в России Андрея Негуцу по делу о контрабанде анаболиков. Его уже допросили и признали подозреваемым.
По данным прокуратуры Молдавии, во время слушания он отрицал обвинения о причастности к делу. Впрочем, прокуроры все-таки задержали его на 72 часа. Об этом сообщает Newsmaker.
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После этого прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам проверит все показания подозреваемого.
Прокуратура "в зависимости от обстоятельств" примет решение о необходимости предъявить бывшему послу обвинение и ходатайствовать об аресте,
– заявили в ведомстве.
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По данным прокуратуры, по делу также арестовали водителя автобуса посольства Молдавии в России, которого задержали с партией анаболиков, и еще одного причастного к делу человека.
Что этому предшествовало: коротко
- 5 декабря 2020 года задержали микроавтобус с партией наркотиков, который принадлежит посольству Молдавии в России.
- Согласно оценке прокуроров, стоимость партии анаболиков и психотропных веществ составляет 8 миллионов леев, а это более 460 тысяч гривен.
- По данным депутата Молдавии Лилиана Карпа, контрабанду организовали под прикрытием тогда еще действующего президента Игоря Додона.
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