У Верховній Раді розпочалися скандали ще з вечора 2 вересня. Вночі профільний комітет, який займається питаннями державної влади і самоврядування, вирішив позачергово розглянути певні правки до виборчого кодексу.

Стосуються вони того, щоб у день виборів проводити соцопитування. Про це в прямому ефірі повідомили кореспонденти 24 каналу.

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Як пояснив депутат від "Голосу" Роман Лозинський, такі зміни несуть небезпеку, адже це фактично референдум. Представники ЦВК можуть в маніпулятивний спосіб поставити запитання, потім їх використати не в дуже хороший спосіб. Насамперед це може стосуватися того, чи погоджуються українці щодо проведення виборів на Донбасі. Проте цю правку провалили ще на комітеті.

Взагалі у Верховній Раді сьогодні, 3 вересня, провалили виборчий кодекс. За словами нардепа від "Голосу", це є великою проблемою, адже саме цей кодекс міг би дозволити проводити вибори якісніше.

Це ліквідація непотрібних довідок. Це є заробіток Авакова. Помножте 900 гривень на кількість кандидатів у депутати і отримаєте заробіток Авакова за довідки про несудимість, які абсолютному не потрібні в цьому виборчому процесі,

– зазначив Лозинський.

Карантинні посади

Ще сьогодні мають розглядати законопроєкт, який раніше президент ветував, але сьогодні внесли зі змінами. Він дозволяє залишати на посадах держслужбовців, яких на період карантину призначали тимчасовими. Фактично, дозволяє залишатися на посадах тим людям, яких призначив президент.

Небезпеку саме в цих правках бачать не лише депутати з опозиції, а й зі "Слуги народу".

"Ми брали зобов'язання, що протягом двох місяців після завершення карантину будуть проведені конкурси. Я вважаю це абсолютно обґрунтованою нормою. Природа цієї правки потребує осмислення та обговорення", – Данило Гетманцев.

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Про конкурс на керівника САП

Також скандальні кандидати можуть потрапити в САП. Верховна Рада має обрати членів комісії, які потім обиратимуть очільника САП.

Експерти прокоментували, що цей список доволі неоднозначний. В нього потрапили деякі люди без досвіду, некомпетентні, а також ті, хто має сумнівну репутацію.