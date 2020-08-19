Багато експертів зі всього світу називають протести в Білорусі "першою телеграм-революціє", або "революцією телеграм-каналів". За дивним збігом обставин інтернет пропав саме в день президентських виборів і працював лише цей додаток. Відтак певною мірою мітинг в країні втілив у життя саме Telegram.

Про це в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі розповів аналітик і засновник антикризової агенції Олексій Купрієнко.

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За його словами, завдяки сучасним технологіям відбулась головна складова будь-якої протестної діяльності – координація та консолідація учасників. Вимкнення інтернету в Білорусі було здійснено за так званою технологією аналізу пакетних даних.

Тобто, фактично за десятьма тисячами параметрів окремих слів був заблокований доступ жителів Білорусі до всіх можливих ресурсів. Не було ні соціальних мереж, ні можливості виходу в Google.

"Була чудовою реакція Павла Дурова, який вже о 19:00 10 серпня – тобто в день після виборів – повідомив, що Telegram здійснив пакет контрзаходів. Це дозволяє обходити білоруські блокування", – пояснив аналітик.

Відтак так народився той феномен, який сьогодні називають "першою телеграм-революцією". Завдяки цьому в білоруських телеграм-каналах, зокрема, найпопулярнішому з них – "НЕХТА" – консолідувалися понад 2 мільйони людей за дуже короткий термін.

Олексій Купрієнко відзначив, що в цьому каналі сьогодні відбувається основна координація учасників опору, проходить обмін даними.

Я б назвав це мотивацією учасників протесту. І ми справді бачимо неймовірну перемогу технологій над діями білоруської влади. Вона виявилась безсила,

– зауважив він.

Аналітик вважає, що мітинг в Білорусі певною мірою втілив у життя саме Telegram. Сьогодні канал "НЕХТА" є лідером у всьому світі за приростом підписників і охопленню своїм контентом. При тому, що в телеграм залучені Індія, Іран, РФ. Протягом короткого терміну один ресурс б’є всі світові рекорди.

Детальніше про найпопулярніший телеграм-канал у Білорусі – читайте тут.

Що шукали білоруси в гуглі напередодні президентських виборів

Засновник антикризової агенції розповів, що перше місце за 30 днів до початку виборів посідав пошук ресурсу "Голос". Це розробка білоруських IT-спеціалістів, яка покликана відфіксувати порушення і фальсифікації виборчого процесу.

Цим додатком скористались 500 мільйонів осіб в день виборів. І зареєстровано там 1 мільйон 300 тисяч людей, тобто, шоста частина білоруських виборців. За допомогою цієї програми вони поділилися тим волевиявленням, яке зробили. Станом на сьогодні їхні дані дозволяють точно стверджувати, що оголошені офіційні результати білоруських виборів – фальсифіковані, щонайменше на третину.

Білоруси вже за місяць шукали альтернативу фальсифікації. Це означає, що внутрішній запит на зміни, що вибори пройдуть не зовсім чесно, склався і мав масове охоплення,

– зазначив Олексій Купрієнко.

Він вважає, що це краща відповідь всім, хто каже, що протестний рух такої сили у Білорусі може бути штучним.