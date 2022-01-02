Які умови програми

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, кожна жінка отримає безоплатну (один раз на рік) консультацію гінеколога, відповідні біологічні обстеження, а також протизаплідні засоби – пігулки, імплантати, внутрішньоматкові спіралі та інші засоби.

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За оцінками французької влади, програмою зможуть скористатися до 3 мільйонів жінок.

Раніше безкоштовно отримувати протизаплідні пігулки у Франції могли лише неповнолітні. До слова, як і в низці інших європейських країн, зокрема, в Німеччині, Бельгії, Нідерландах чи Норвегії.

Причина – економічні умови

Ініціатива є частиною заходів, яких уживає уряд країни для поліпшення ситуації з правами жінок та подолання бідності серед молоді.

Жінки віком від 18 до 25 років дуже вразливі, тому що вони втрачають багато прав у порівнянні з тим, коли вони були неповнолітніми, і перебувають у дуже небезпечному економічному становищі,

– заявила представниця французької феміністської асоціації En avant tous Луїза Делав'є.

Нагадаємо, у парламенті Франції схвалили закон, що визначає статеві стосунки з дитиною у віці до 15 років як зґвалтування. За це загрожуватиме до 20 років ув'язнення.

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