Какие условия программы

По данным Министерства здравоохранения страны, каждая женщина получит бесплатную (один раз в год) консультацию гинеколога, соответствующие биологические обследования, а также противозачаточные средства – таблетки, имплантаты, внутриматочные спирали и другие средства.

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По оценкам французских властей, программой смогут воспользоваться до 3 миллионов женщин.

Ранее бесплатно получать противозачаточные таблетки во Франции могли лишь несовершеннолетние. К слову, как и в ряде других европейских стран, в частности, в Германии, Бельгии, Нидерландах или Норвегии.

Причина – экономические условия

Инициатива является частью мер, которые предпринимает правительство страны для улучшения ситуации с правами женщин и преодоления бедности среди молодежи.

Женщины в возрасте от 18 до 25 лет очень уязвимы, потому что они теряют много прав по сравнению с тем, когда они были несовершеннолетними, и находятся в очень опасном экономическом положении,

– заявила представительница французской феминистской ассоциации En avant tous Луиза Делавье.

Напомним, в парламенте Франции одобрили закон, определяющий половые сношения с ребенком в возрасте до 15 лет как изнасилование. За это будет грозить до 20 лет заключения.

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