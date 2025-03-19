Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Блумінгстона.

Дивіться також Хто вбив Кеннеді? Для чого Трамп розсекречує архіви головної загадки XX століття в Америці

Що відомо про затримання сенатора від Міннесоти

У поліції розповіли, що детективи спілкувалися з Джастіном Ейхорном від імені 17-річної дівчини. Вони домовилися про особисту зустріч. Сенатора заарештували прямо біля автомобіля, коли той прибув на визначене місце. Наразі він перебуває під вартою за звинуваченням у спробі схилити неповнолітню до проституції.

Якщо ви, бувши 40-річним чоловіком, приїжджаєте в район помаранчевих комбінезонів, щоб мати секс із чиєюсь дитиною, то можете бути певні, що ми вас посадимо,

– заявив представник місцевої поліції Букер Годжес.

Республіканська партія в Міннесоті та фракція республіканців у Сенаті закликали Ейхорна подати у відставку, пише The Guardian. Вони назвали звинувачення проти нього "серйозними" і "такими, що шокують".

Цікаво, що Джастін Ейхорн є одним з п'яти співавторів законопроєкту, який пропонує вважати "синдром одержимості Трампом" психічним захворюванням.

"Симптомами" такого "синдрому" можуть бути вербальна ворожість до президента США та "відкриті акти агресії й насильства" щодо його прихильників.