Назара Холодницького звільнили з посади голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Світлана Тихановська дала першу пресконференцію. Білоруський рубль різко обвалився. У Чернівцях протестують проти посилення карантину. Такими були головні новини п'ятниці, 21 серпня.

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Відставка Назара Холодницького

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький 21 серпня написав заяву про відставку. Генпрокурорка Ірина Венедіктова розглянула заяву та звільнила Холодницького.

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Холодницький свій крок пояснює тиском з боку держави на антикорупційні органи. Крім того, він вважає, що Генпрокуратура та Офіс генпрокурора намагаються підпорядкувати і НАБУ, і САП, аби здійснювати контроль за їхньою діяльністю.

Ексочільник САП підкреслив, що за 30 років незалежності України не вдалось вибудувати ефективні інституції. Натомість вдалось вибудувати тотальну систему корупції та використання влади та повноважень в інтересах вузького кола осіб.

Після звільнення Холодницького антикорупційний орган очолив Максим Грищук. Щоправда, він лише виконує обов'язки очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Перша пресконференція Тихановської

Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська дала свою першу пресконференцію. Опозиціонерка виступила із власною заявою та відповіла на деякі питання від журналістів. Політикиня дуже обережно підбирала слова та відмовлялася говорити на незручні для неї теми.

Головне з виступу Світлани Тихановської

Тихановська сказала, що брала участь у виборах президента Білорусі замість свого чоловіка. Втім, під час кампанії відчула неймовірну підтримку білоруського народу. Саме це дало їй поштовх боротися далі.

Саме це дало їй поштовх боротися далі. Політикиня наголосила, що любить свою країну та повернеться туди тоді, коли відчує безпеку.

Вона закликала усі країни світу поважати суверенітет Республіки Білорусь.

Ситуацію з отруєнням Навального Тихановська коментувати відмовилася. Вона зауважила, що воліла б пізніше про це поговорити.

Тихановська коментувати відмовилася. Вона зауважила, що воліла б пізніше про це поговорити. Тихановська підтвердила, що кожна людина в її країні зараз відчуває страх, втім, своєю місією вона вважає перебороти цей страх і рухатися далі. Про те, як саме погрожували їй та її сім’ї, а також, як вона опинилася у Литві, – Тихановська відмовилася говорити.

У Тихановської також запитали, чого вона очікує від сусідів Білорусі: Литви, Польщі, України. Мовляв, чим ще, окрім доброго слова, можуть допомогти ці країни. Так, політикиня висловила країнам подяку і знову повторила фразу про повагу до суверенітету Білорусі.