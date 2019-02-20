Гнап продовжить боротьбу за президентське крісло та планує знову запустити збір коштів

Кандидат у президенти Дмитро Гнап заявив, що не збирається знімати свою кандидатуру на президентських виборах. Також він планує разом з волонтерськими зусиллями знову запустити збір коштів на кампанію.

Напередодні партія "Сила людей" закликала Дмитра Гнапа відмовитися від кандидатства через ситуацію із премією "Слідства.інфо", йдеться у програмі "Он воно як".

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"Звісно, я не знімаюся, я продовжую кампанію. Ми оголосимо збір коштів на кампанію і почнемо кампанію спочатку тим, що можна безкоштовно, волонтерськими зусиллями, а коли надходитимуть кошти, то вже будемо звітувати, скільки ми отримали", – повідомив в інтерв’ю кандидат у президенти.

Як виник скандал із грошима? У 2015 році команда "Слідство.Інфо", керівником якої був Дмитро Гнап, виграла 15 тисяч євро на премії "Вільна преса Східної Європи". Гнап тоді від імені команди публічно заявив, що ці гроші будуть витрачені на допомогу Збройним силам України. Але виявилось, що не всі гроші були перераховані на потреби української армії – майже 9,1 тисяча євро поклали на банківський рахунок кандидата в президенти.

Проте згодом Дмитро Гнап повернув гроші проекту "Слідство.інфо".

Я скоїв помилку, але я не скоїв злочину. І ніколи не коїв злочинів. Коли ти робиш помилку, зрозуміло, що ти відвертаєш від себе частину людей, і тільки час дає можливість відновити цю втрачену довіру й виправити ситуацію. Так що для мене нічого не змінилося. Я буду працювати над тим, щоб частина тих прихильників, які могли в мені розчаруватися, знову повернути їхню прихильність,

– відповів Дмитро Гнап.

До того ж, кандидат у президенти зазначив, що його першим кроком у політиці стане обмеження влади президента, а саме: законопроект про процедуру імпічменту.

Політична програма кандидата в президенти. Дмитро Гнап обіцяє зробити "повне перезавантаження влади", реформувати правоохоронну систему, ліквідувати "корупційний податок" на бізнес. Пріоритетом для себе політик бачить політичну і дипломатичну боротьбу за повернення тимчасово окупованого Криму та збереження територіальної цілісності України.

Що відомо про Дмитра Гнапа?Український журналіст, телеведучий, громадський активіст. Закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працював кореспондентом, редактором, ведучим новин на каналах "СТБ", "Перший національний", UBC. У 2001–2007 роках був членом політичного блоку (згодом партії) "Наша Україна". З 2008 року – голова громадської ініціативи "Комітет прямої дії". У 2012 році заснував агенцію журналістських розслідувань "Слідство.інфо". У 2013-2018 роках був керівником проекту "Слідство.інфо" на "Громадському ТБ". У червні 2018 року оголосив, що йде в політику.