Олександр Лукашенко поспілкувався телефоном з Володимиром Путіним щодо ситуації у Білорусі. У Мінську попрощалися з першою офіційною жертвою масових протестів у Білорусі Олександром Тарайковським. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що очільник ОПУ Андрій Єрмак начебто зустрічався з керівництвом ЦВК та тиснув на нього. Такими були головні новини суботи, 15 серпня.

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Лукашенко провів розмову з Путіним

Президент Білорусі Олександр Лукашенко поспілкувався телефоном з очільником Кремля Володимиром Путіним. Головною темою розмови були масові протести у Білорусі.

Важливо Треба зв'язатися з Путіним, – Лукашенко про протести у Білорусі

У Кремлі заявили, що всі проблеми незабаром вирішать. У цьому впевнені як Путін, так і Лукашенко.

Головне, щоб цими проблемами не скористалися деструктивні сили, які прагнуть до того, щоб завдати шкоди взаємовигідної співпраці двох країн в рамках Союзної держави,

– мовиться у повідомленні.

Політики також домовилися продовжувати регулярні контакти на різних рівнях. Росія сподівається і на зміцнення союзницьких відносин, що, на думку її лідера, "повністю відповідає корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусії".

Зауважимо, що Лукашенко вважає масштабні протести у Білорусі спільною загрозою для обох країн.

Протести у Білорусі: головне

У Білорусі вже сьомий день поспіль тривають криваві акції протесту. Люди вийшли на вулиці на знак протесту проти сфальсифікованих виборів.

тривають криваві акції протесту. Люди вийшли на вулиці на знак протесту У перший же день протесту активістів жорстоко розігнали бійці ОМОНу. Але на наступний день протести поновилися з більшою силою.

Але на наступний день протести поновилися з більшою силою. Згодом люди з різних міст Білорусі почали влаштовувати ланцюги єдності та активно виступати проти насилля силовиків.

та активно виступати Загалом в Білорусі від початку протестів за участь в масових акціях правоохоронці затримали майже 7 тисяч людей. За даними правозахисників, в результаті зіткнень постраждали понад 200 громадян.

За даними правозахисників, в результаті зіткнень постраждали понад 200 громадян. 13 серпня білоруська влада вперше від початку протестів не застосувала масових побоїв щодо демонстрантів. Із СІЗО навіть випустили затриманих учасників акцій протесту.

Зверніть увагу! Детальніше про масштабну хвилю протестів у Білорусі можна ознайомитися за посиланням.

Прощання з першою жертвою протестів у Мінську

У Мінську попрощалися з першою офіційною жертвою протестів у Білорусі Олександром Тарайковським. 15 серпня сотні людей зібралися у центрі Мінська, аби попрощатися з активістом. Люди стояли з квітами, вінками, плакатами й біло-червоно-білими прапорами.

Актуально У Білорусі прощаються з Тарайковським – першою жертвою протестів: фото й відео

Біля станції метро "Пушкінська", де й убили Олександра Тарайковського, протестувальники облаштували йому стихійний меморіал. Там зранку суботи зібралися понад тисяча людей.

Що відомо про смерть Олександра Тарайковського? Чоловік загинув 10 серпня – у другий день масових протестів у Білорусі. Тоді про його смерть стало відомо з повідомлення МВС Білорусі, що було дивно, адже влада до цього мовчала про жертв репресій. Офіційною причиною загибелі протестувальника тоді назвали підрив. Мовляв, він збирався кинути в правоохоронців невідомий вибуховий предмет, але випадково підірвав сам себе.



Та згодом у мережі показали відео з моменту загибелі Тарайковського. На опублікованих кадрах протестувальник стоїть один, а навпроти нього з десяток озброєних силовиків. Далі пролунав постріл, а Тарайковський впав.

[SENSITIVE VIDEO] Minsk, Aug10. You can see the shot, and then protester began to stagger. Later another rifle was directed (illuminated by a flashlight) and two more shots. The man falls. Apparently, nothing exploded in his hand, as reported in the news pic.twitter.com/58EVcesajb — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 11, 2020

Скандал довкола можливого тиску Єрмака на ЦВК

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що очільник ОПУ Андрій Єрмак начебто зустрічався з керівництвом ЦВК та тиснув на нього.

Позиція ЦВК

Голова Центрвиборчкому Олег Діденко заявив, що не зустрічався з Єрмаком, однак від людей, наближених до Офісу Президента, надходила "рекомендація" щодо звільнення членів ЦВК.

Водночас Діденко підтвердив, що від людей, наближених до Офісу Президента, йому надходила рекомендація про звільнення за власним бажанням. А також відсторонення від посади ще чотирьох членів ЦВК.

Можливо, я помиляюся і щось неправильно зрозумів. Але якщо найближчим часом будуть робитися спроби порушити якісь безпідставні кримінальні провадження, вживатимуться інші форми переслідування чи організовуватимуться інформаційні кампанії – тоді все стане на свої місця,

– підкреслив голова ЦВК.

Позиція Офісу Президента

В Офісі Президента зазначили, що жодних зустрічей з представниками Центральної виборчої комісії їхній керівник не проводив.

Просто перевірте – не було зустрічей в Офісі Президента чи десь іще з членами ЦВК, як про це "повідомив" сайт zn. ua. Жодних команд, намагання втрутитися чи іншого подібного спілкування з членами ЦВК – всього цього не було. Ваші джерела вас обманули,

– заявили у пресслужбі ОПУ.

В Офісі Президента наголосили, що ЦВК – незалежний орган і має все для самостійної роботи, отож потреб у візитах Єрмака немає.

Підсумки нового перемир'я на Донбасі

На Донбасі вже двадцяту добу поспіль не фіксують бойових втрат. Така ситуація склалась завдяки новому перемир'ю, яке ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

У штабі ООС зауважили, що ситуація на передовій контрольована. Українські бійці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню, який набрав чинності 27 липня. Відтоді бойових втрат та поранень не фіксували.

Варто зауважити, що ворог провокує українських захисників до відкриття вогню у відповідь. Ворогу це потрібно для того, щоб надалі задокументувати цей факт та звинуватити ЗСУ у зриві домовленостей.

Головне про режим всеосяжного припинення вогню на Донбасі

Повне припинення вогню на Донбасі розпочалося з опівночі 27 липня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

З 27 липня й до 13 серпня, тобто в перший тиждень перемир'я, спостерігачі ОБСЄ зафіксували 262 порушення режиму тиші.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу