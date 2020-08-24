В Україні відзначають День Незалежності. У Києві відбулись урочистості за участю Зеленського. Після цього відбувся Марш захисників організований волонтерами. Білоруси продовжують мітингувати та страйкувати. Німецькі лікарі підтвердили отруєння Навального. Кім Чен Ин знову зник. Такими були головні новини понеділка, 24 серпня.

Найважливіші новини України та світу за понеділок, 24 серпня:

Як Україна відсвяткувала День Незалежності

Через карантин головне державне свято відбулось в незвичному форматі. Пандемія коронавірусу внесла корективи в традиційну програму Дня Незалежності.

24 серпня головні урочистості в українській столиці пройшли не на Майдані Незалежності, а на Софійській і Михайлівській площах. Зокрема, там виступив президент Володимир Зеленський. Глава держави разом з першою леді о 9:00 поклали квіти біля стіни пам'яті полеглих за Україну. Усі присутні вшанували пам'ять українських захисників хвилиною мовчання.

Після цього на Софіївській площі урочисто підняли Державний Прапор України. Український співак Дзідзьо (Михайло Хома) виконав Державний гімн України.

Зверніть увагу! У Нацполіції заявили про відсутність правопорушень під час під час масових заходів у Києві. Безпеку в столиці забезпечували 4,5 тисячі правоохоронців, рятувальників та бійців Національної гвардії.

Що сказав Зеленський у своїй промові

Зеленський пригадав що в Україні вже 29 днів триває режим припинення вогню на Донбасі. Він висловив сподівання на повернення миру в Україну.

Глава держави зауважив, що всім ветеранам, добровольцям та волонтерам українці зможуть щиро подякувати та вклонитися під час їхньої ходи Хрещатиком. Тим часом військова техніка зараз перебуває на Сході і, на думку глави держави, саме так і має бути.

За словами президента, для України також важливо, "щоб її діти не сварилися та не змагалися, хто більше любить неньку". Він закликав не дати ні сусідам, ні "внутрішнім чужинцям, які обкрадали маму-Україну багато років та не вважали її рідною, не дати нас розсварити".

Президент під час урочистостей також вручив низку державних нагород. Їх отримали діячі культури, військові, а також лікарі, вчителі, науковці. Глава держави оголосив про заснування двох нових премій – на честь Бориса Патона та Мирослава Скорика.

Як світові лідери вітали Україну з Днем Незалежності – дізнайтесь, перейшовши за посиланням.

Марш захисників

На День Незалежності у Києві українські воїни, ветерани російсько-української війни та родини загиблих влаштували Марш Захисників. Люди розпочали ходу з парку Шевченка. Українці, одягнені у вишиванки, йшли, тримаючи в руках синьо-жовті та червоно-чорні прапори.

Загалом на Марші зібрались приблизно 10 тисяч осіб. Учасники приїхали до Києва з усієї країни. Люди вишикувались у кілька колон. Зокрема, колона військових капеланів, а також активісти, що йдуть під гаслом #Free. Вони хочуть привернути увагу до фігурантів справи вбивства журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь.

Також у ході пройшли учасниці Жіночого руху ветеранів. Вони прийшли з великим плакатом, на якому зображені жінки, які загинули у війні на Донбасі.

Організатором Маршу Захисників виступив Рух ветеранів України. Марш завершився приблизно о 13:00.

Святкування Дня Незалежності в Києві: дивіться відео

Дивіться відео 24 каналу про святкування Дня Незалежності в різних куточках України:

16-ий день протестів у Білорусі: головне

До теми Масові акції та страйки: як проходять протести в Білорусі 24 серпня

Після вчорашніх масових протестів у Білорусі затримали членів опозиційної Координаційної Ради. Довірену особу Світлани Тихановської Ольгу Ковалькову та керівника страйккому МТЗ Сергія Дилевського кинули в автозак ОМОНівці. Їх затримали нібито за організацію несанкціонованих мітингів.

Водночас нобелівську лауреатку Світлану Алексієвич викликали на допит в білоруську прокуратуру. Її допитають, як свідка щодо справи відкриття Координаційної ради опозиції.

Співголову страйкому "Білоруськалій" Анатолія Бокуна викликали в міліцію. За інформацією страйкового комітету шахтарів, він зайшов в будівлю приблизно о 11:20. Опісля його телефон перестав відповідати.

24 серпня у місті Жабинка близько 100 людей прийшли на похорон Геннадія Шутова. Силовики поранили чоловіка з вогнепальної зброї в голову під час акції протесту 11 серпня в Бресті. На церемонію зібралися рідні, близькі, друзі та байкери з декількох білоруських мотоклубів.

Біля станції метро "Пушкінська" у Мінську зранку 24 серпня відбулась акція, на якій вшанували пам'ять загиблих під час протестів у Білорусі. Незважаючи на дощ, на траві сиділи люди, одягнені у чорне.

Співробітники Білоруського державного університету знову вийшли на площу. За наявною інформацією, після того, як туди приїхав тонований бус, всі розійшлися. Затримань не було.

Під час вечірніх акцій в Мінську, ОМОНівці знову почали затримувати людей. Натомість всіх росіян – учасників протестів, які перебували в СІЗО відпустили.

Дивіться відеосюжет 24 каналу про протести в Білорусі 24 серпня:

Німецькі лікарі підтвердили отруєння Навального

Німецька клініка "Шаріте" провела нові аналізи, за допомогою яких вдалося довести: російського опозиційного політика Олексія Навального отруїли хімічною речовиною з групи інгібіторів холінестерази.

Конкретну речовину ще не визначено. Водночас наявність холінестерази в організмі було доведено кілька разів в незалежних лабораторіях.

У ЗМІ вже припускають, що такою речовиною може бути "Новічок". Мовляв, він належить саме до групи інгібіторів холінестерази. Втім це поки лише припущення.

Інформацію про отруєння Навального підтвердили також представники канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Вона ж наголосила, що має бути проведене розслідування, а винних треба покарати.

Зверніть увагу! За опозиціонером в Німеччині закріпили статус "гостя канцлерки Ангели Меркель", аби забезпечити його охороною.

Коротко про стан Навального:

Наразі політик після ймовірного отруєння Олексій Навальний досі перебуває в комі й не приходив до себе вже кілька днів.

Втім німецькі лікарі переконують, що попри важкий стан політика, його життю більше нічого не загрожує.

Чому Навального не хотіли випускати з Росії

Рідні та друзі Навального переконані, що за отруєнням стоїть російська влада, тож прагнули перевести опозиціонера за кордон. Водночас російські лікарі не випускали Навального на лікування у Берлін, пояснюючи це тим, що його не можливо транспортувати. На це берлінські медики відповіли, що мають необхідне обладнання і спецлітак.

Існує думка, що влада не хотіла випускати Навального з країни, бо намагається "замести свої сліди". 22 серпня опозиціонера нарешті перевезли до Німеччини. Рідні політика сподіваються, що берлінські лікарі зможуть встановити справжню причину отруєння.

Отруєння Навального: що відомо

Російському опозиціонеру стало погано під час перельоту з Томська в Москву 20 серпня. Літак екстрено посадили в Омську, де політика госпіталізували.

Причини події наразі невідомі, але колеги Навального припускають, що опозиціонера могли отруїти. Наразі відомо, що він впав у кому й не приходить до тями.

Пасажири розповідають, що Навальному стало погано і він пішов у туалет та не повернувся. Блогер, який летів тим же рейсом, опублікував відео, де політик спершу п’є чай, а тоді вже у салоні літака стогне від болю.

Колеги припускають, що отруту підмішали саме в чай, оскільки він був єдиним, що політик споживав з самого ранку.

Після довгих переговорів опозиціонера таки вдалось вивезти на лікування до Берліна.

Куди знову зник Кім Чен Ин

Британські та американські ЗМІ, зокрема Mirror, Daily Mail, а також американське видання Fox News, повідомили, що лідер КНДР Кім Чен Ин перебуває в комі.

ЗМІ посилаються на слова Чен Сон Міна – ексрадника покійного президента Південної Кореї Кім Де Чжуна. Він вважає, що сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон начебто готується очолити країну.

Що цьому передувало

CNN та BBC 21 серпня повідомили з посиланням на південнокорейську розвідку, що глава КНДР Кім Чен Ин передав частину повноважень своїй сестрі Кім Йо Чжон. За попередніми даними, вона відповідатиме за деякі аспекти "курсу держави", щоб полегшити навантаження на брата.

Нові повноваження також отримали інші великі чиновники КНДР, проте вся повнота влади як і раніше залишилася в руках Кім Чен Ина. Водночас журналісти зазначили, що розвідка Південної Кореї раніше помилялася у повідомленнях про своїх сусідів.

Хто така Кім Йо Чжон

Їй 32 роки. Вона навчалася у Швейцарії. У 2018 році стала першим членом династії правителів Північної Кореї, яка відвідала Південну Корею.

Її вважають головною претенденткою на крісло лідера Північної Кореї. Водночас Кім Чен Ин досі не назвав її своєю наступницею.

Протягом останніх років Кім Йо Чжон часто супроводжувала свого брата на міжнародних саммітах. Вона була присутня також на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.



Кім Йо Чжон / Фото AP