Ціна газу для населення в Україні суттєво зросте з вересня цього року. В Україні оновили карантинні зони. Міхеїл Саакашвілі заговорив про своє повернення в Грузію. Хасиди застрягли в українських аеропортах. Такими були головні новини 27 серпня.

Найважливіші новини України та світу за четвер, 27 серпня:

Газ подорожчає

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"Нафтогаз" встановив ціну на природний газ для населення у вересні 2020 року на рівні 4,7 гривні за кубометр з ПДВ та без урахування вартості доставки. У порівнянні з серпнем ціна газу зросла на 1,46 гривні, тобто на 46%.

"Нафтогаз" підвищує також річну ціну на газ для населення

У перші два тижні вересня її можна зафіксувати на рівні 4,73 гривні за кубічний метр з ПДВ, але без вартості розподілу. З 16 по 30 вересня вартість тарифу зросте до 5,24 гривні за кубометр.

Зверніть увагу! У "Нафтогазі" пояснили – збільшення цін помірне, і стало можливим завдяки великим запасам в українських газосховищах.

Як змінювалась ціна на газ від початку року

У лютому українці заплатили за спожитий у березні газ за тарифом 5,86 гривні за кубометр, що на 15% дорожче, ніж у січні.

У квітні через кризу ціни впали на 15%, у травні – ще на 21%.

У червні вартість знизилась ще на 6%.

А в липні ціна зросла на 7%, у серпні ще на 9% – до 3,24 гривні за кубометр.

Як формується ціна на газ? З 1 серпня 2020 року ні "Нафтогаз", ні Кабінет Міністрів ціни на газ для населення безпосередньо не встановлює – їх регулює ринок. Тобто діє принцип імпортного паритету.



Україна купує газ на німецькому або нідерландському хабі. До цієї ціни додають вартість транспортних послуг.

Оновлені карантинні зони

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27 числа відбулося засідання Державної комісії ТЕБ і НС, і за її підсумками карантинні зони в Україні оновили.

Основні зміни: хто потрапив до червної зони

Через погіршення ситуації з коронавірусом розширили червону зону.

Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, до червоної зони, зокрема, потрапили такі великі міста, як Івано-Франківськ , Калуш, Коломия, Чернівці , Дубно, Острог, Ізмаїл.

, Калуш, Коломия, , Дубно, Острог, Ізмаїл. А Луцьк та Суми стали "помаранчевими" . Раніше усі перебували в інших зонах.

. Раніше усі перебували в інших зонах. Нове епідемічне зонування почне діяти від початку доби 31 серпня.

Відзначимо, що в населених пунктах, що потрапили до червоної зони, школи, садочки та університети з 1 вересня, ймовірно, не відкриються.

МОЗ визначає рівень загрози за трьома показниками, замість чотирьох:

заповненість ліжок,

тестування,

рівень захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів.

Якщо рівень завантаженості ліжок п'ять днів поспіль у всьому регіоні 50% і більше, то на його території встановлюється помаранчевий рівень, якшо понад 75% – червоний рівень.

Зверніть увагу! Які регіони увійшли до помаранчової та жовтої зон – читайте за посиланням.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ

Саакашвілі повертається в Грузію?

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі звернувся до грузинів з вибаченнями, оголосивши про своє повернення. За словами політика, за сім років з моменту виїзду з Грузії у нього було "достатньо часу, щоб подумати та переоцінити багато проблем". Тепер політик знає "як краще служити країні" і "як уникнути помилок".

Саакашвілі переконаний, що тепер він і його команда зможуть зробити ще більше для покращення якості життя грузинів.

Українські справи Саакашвілі

В "Офісі простих рішень" одному з телеканалів підтвердили інформацію про повернення Саакашвілі в Грузію.

В організації додали, що не зупинятимуть свою діяльність. Тимчасово керуватиме нею Олександр Ольшанський, який до цього був заступником Саакашвілі .

. Він наголосив, що є і грузином, і українцем. А також завжди мав й матиме дві домівки та відчуває обов’язок допомагати обом своїм народам.

Згодом Саакашвілі у ще одному пості зазначив, що він активно долучився до грузинської виборчої кампанії. Адже там у жовтні пройдуть національні вибори.

Водночас політик продовжуватиме виконувати обов'язки голови виконавчого комітету Національної ради реформ. У межах цього 27 серпня він приймав казахську делегацію в складі відомих бізнесменів, журналістів і політичних активістів.

Реакція грузинської влади

Міністр юстиції Грузії Тея Цулукіані позитивно сприйняла рішення експрезидента, який перебуває у розшуку, виконати свою обіцянку і повернутися на батьківщину. За її словами, там на нього вже чекає тюрма.

Політичну діяльність Саакашвілі: що треба знати

Саакашвілі двічі був президентом Грузії – з 2004-го по 2007 рік і з 2008- го по 2013 рік. У 2012 році Саакашвілі втратив парламентську більшість і реальну владу в Грузії за підсумками парламентських виборів.

На зміну партії Саакашвілі "Єдиний національний рух" прийшла опозиційна коаліція "Грузинська мрія" бізнесмена Бідзіна Іванішвілі.

Саакашвілі покинув Грузію незадовго до інавгурації четвертого президента Георгія Маргвелашвілі – в листопаді 2013 року. Відтоді він на Батьківщину не повертався.

Більшість свого часу політик провів в Україні. Тут він отримав громадянство та у 2015 – 2016 роках був головою Одеської ОДА.

У 2014 році Головна прокуратура Грузії почала процедуру з оголошення Саакашвілі в міжнародний розшук.

Саакашвілі звинувачують за чотирма кримінальними провадженнями та ще за низкою справ його засудили заочно. Зокрема, йому інкримінують перевищення повноважень і розтрату бюджетних коштів. Сам Саакашвілі всі звинувачення у свій бік відкидає.

На початку травня 2020 року президент Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ в Україні.

Одразу після цього Грузія відкликала свого посла Теймураза Шарашенідзе з України для консультацій. Коментуючи це рішення, Саакашвілі заявив, що грузинському народу загрожує голод, якщо взаємини між Києвом і Тбілісі зіпсуються через його призначення.

Згодом прем'єр Грузії Георгій Гахарія заявив, що його країна не розриватиме дипломатичні взаємини з Україною через призначення Саакашвілі. Він підкреслив, що стратегічне партнерство з Україною не буде поставлено під сумнів "через окремих безвідповідальних політиків".



Що відомо про роботу Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу

Хасиди в українських аеропортах

В аеропортах Києва, Одеси, Запоріжжя перебувають сотні громадян Ізраїлю. На оприлюднених у мережі фото помітно, що деякі з них сплять на підлозі. Схожу ситуацію незабаром очікують і у Львові.

Ізраїльські ЗМІ раніше повідомляли, що хасидів затримали і довго допитували в аеропорту "Бориспіль".

Водночас прикордонники кажуть, що затримань як таких не було, у паломників лише перевіряли документи й проводили з ними бесіди для з'ясування мети візиту. За версією ДПСУ, деякі ізраїльтяни не змогли пояснити мету поїздки в Україну. Частину з них відправили додому.

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