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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ СИВОХО
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      Головні новини 12 березня: нові випадки коронавірусу в Україні, сутички на зустрічі з Сивохо

      - Читать новость на русском
      Головні новини 12 березня / Колаж 24 каналу

      Коронавірус продовжує лютувати у світі. В Україні вже троє заражених. Заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо презентував Національну платформу примирення і єдності. Але отримав стусанів від бійців "Азову". Падіння курсу гривні і обвал на фондових ринках. Pornhub відкрив безкоштовний доступ до порно через коронавірус. Такими були головні новини 12 березня.

      Найважливіші новини в Україні та світі за 12 березня:

      Нові випадки коронавірусу в Україні

      Радимо ознайомитись По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться

      МОЗ повідомляє про два нових підтверджених випадки коронавірусу в Україні. Відтак, кількість хворих збільшилася до трьох.

      Мовиться про жінку пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

      У МОЗ зазначили, що пацієнти ізольовані, їм надають відповідне лікування. Також у відомстві запевнили, що відстежують людей, які контактували з хворими. 

      Перший день карантину в Україні: як це було

      • 12 березня в Україні розпочались обмежувальні заходи для запобігання поширення коронавірусу по всій країні. За недотримання карантину передбачення кримінальна відповідальність. Усі обмеження введені через поширення у світі коронавірусу та оголошення пандемії через Covid-19.
      • Станом на 12 березня навчальні заклади закрили: у Києві та області, Львові, Чернівецькій області, Івано-Франківський та Одеській. Також є повідомлення Харківської ОДА про закриття шкіл у всій області.
      • Кабмін о 22 годині 12 березня планує перекрити всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з державами-сусідками. КПП перекриватимуть на кордоні з Євросоюзом – Польщею, Угорщиною, Румунією. Піші переходи у Шегинях та Раві-Руській, що у Львівській області, також закриють. Усі контрольно-пропускні пункти будуть закриті до 3 квітня.
      • Авіакомпанія МАУ через поширення коронавірусу у світі скасовує близько 2 тисяч рейсів навесні 2020 року. Серед них будуть і чотири внутрішні рейси по Україні.
      • Україна закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення коронавірусу. До кінця тижня повинні довезти ще 5 тисяч.
      • Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 12 березня підписав розпорядження щодо карантинних заходів у Верховній Раді. Це має зупинити поширення китайського коронавірусу в Україні.

      Дивіться відео про перший день карантину в Україні:

      Важливо! МАУ повністю зупиняє авіасполучення з Італією. Наразі компанія припинила польоти за двома італійськими напрямки, на черзі – ще два. Щодо інших скасованих напрямків по світу – читайте тут.

      коронавірус
      Куди не варто їхати на час поширення коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Цікаво Як читати новини про коронавірус і не втратити здоровий глузд: практичні поради психолога

      Поширення коронавірусу у світі та Україні: останні новини

      • Станом на 12 березня кількість тих, хто занедужав на коронавірус, становить понад 130 тисяч людей. Померли – 4 тисячі 785, одужали – 68 тисяч 677.
      • Найскладніша ситуація серед європейських країн в Італії. Там захворіли понад 15 тисяч людей, померлих понад 1000.
      • Країни обмежують перетин кордону, а то й взагалі забороняють в’їзд, зокрема сусіди України. Авіакомпанії скорочують та скасовують рейси. А на кордонах діє посилений санітарний контроль.
      • Наразі не існує вакцини від захворювання. Однак Китай і Сполучені Штати заявили, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях.

      Як вберегти себе від коронавірусу: поради

      • Обов'язково мийте руки з милом;
      • Коли чхаєте чи кашляєте – закривайте ніс та рот серветкою або згином ліктя;
      • М'ясо, яйця та рибу обов'язково термічно обробляйте;
      • Обов'язково мийте фрукти та овочі;
      • Уникайте тісного контакту з людьми, у яких проявляють симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель та чхання;
      • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми.


      Чому варто мити руки / Інфографіка 24 каналу

      Побиття Сивохо

      Цікава думка Платформа примирення з Донбасом: що не так робить Сивохо

      • Національну платформу примирення і єдності, яку підготував заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо, таки презентували 12 березня. У презентації взяли участь журналісти, конфліктологи, працівники Офісу Президента і нового Міністерства реінтеграції окупованих територій.
      • Під час презентації активісти "Азову" увірвалися силою у будівлю, де Сивохо презентував платформу. Вони пояснили, що їм цікаво "чому Сивохо називає війну з Росією "внутрішнім конфліктом", а також "чому жодного разу не згадав у своїй промові про напад Росії на Україну".
      • Пізніше чоловіки з криками "ганьба", "де ти був у 2014 році" та "я на війні свою кров пролив" почали шарпати заступника секретаря РНБО. Невідомі вдарили Сивохо у спину, він впав на коліна. Поліцейські не змогли зупинити бійку.
      • Поліція затримала 15 учасників штовханини та відкрила кримінальне провадження. Їх відправили до Печерського райуправління поліції Києва. Відомо, що десятьох затриманих допитали і вже відпустили.
      • Сам Сергій Сивохо вважає, що деяким миру не треба, бо війна – це бізнес і великі гроші. Політик заявив, що це не зупинить "наш рух до миру".

      Реакція секретаря РНБО

      Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відреагував на штовханину його радника Сергія Сивохо з активістами. Він наголосив, що застосування фізичної сили у будь-якому разі є неприпустимим. Крім цього, секретар РНБО зазначив, що Сергій Сивохо є одним з його 11 позаштатних радників.

      Він додав, що усі позаштатні радники мають свою позицію, яка може відрізнятися від його власної або ж кардинально з нею розходитися.

      Сивохо побили під час презентації платформи примирення: відео 24 каналу

      Що таке платформа примирення?Її створили у межах виконання гуманітарного плану реінтеграції окупованих територій Донбасу. Така ініціатива повинна допомогти "людям по обидва боки конфлікту слухати і чути". Презентація платформи мала відбутися ще 19 лютого, але перед цим проросійські бойовики напали на позиції українських захисників під Золотим, намагаючись прорвати оборону. Тоді презентацію вирішили перенести.

      Українська економіка в умовах світової фінансової кризи

      Варто знати Облікову ставку знову знизили: що це таке і чому вона змінить життя українців

      • Голова Національного банку Яків Смолій заявив, що наразі немає підстав для оголошення дефолту в Україні. Відтак такий варіант наразі навіть не розглядається. Водночас, за його словами економіка постраждає і до цього варто бути готовим.

      Що таке дефолт? Дефолт – це, фактично, банкрутство. Стан, коли країна не має можливості виплачувати гроші за своїми зовнішніми зобов'язаннями. У такому стані країна фактично перебуває на роздоріжжі – з одного боку світ може просто економічно ізолювати її, а з іншого приклад Аргентини показав, що міжнародні партнери можуть підтримати країну, пробачивши їй частину боргів.

      • Національний банк вирішив знизити облікову ставку з 11,0% до 10,0% річних. У Нацбанку очікують, що інфляція буде низькою протягом майже усього року. І збільшиться до 4,8% восени. 

      Що таке облікова ставка? Це монетарний інструмент. Вона стосується багатьох українців, адже саме від неї залежить відсоток на кредити та депозити, іпотеку, рівень інфляції та курс гривні. Облікова ставка є базовою. Наразі її знизили до 10%. Тобто під цей відсоток Центральний банк (в Україні – Нацбанк) позичає гроші комерційним банкам. Ті, у свою чергу, додають до цього відсотку свої відсотки, під які позичають гроші населенню та бізнесу. Тобто перше на що впливає облікова ставка – це кредити. Якщо судити по цьому, то людям краще, щоб облікова ставка була нижчою.

      Важливо! Якщо облікова ставка висока – люди заощаджують і кладуть гроші на депозити, якщо облікова ставка низька – людям вигідно брати кредити і це стимулює економіку. На початку 2020 ставка на депозити в середньому була 13,97%.

      • Під час обмежувальних заходів через коронвірус гроші теж потраплятимуть на карантин. Нацбанк знезаражуватиме усі банкноти, які отримує від комерційних банків і триматиме їх 2 тижні в ізоляції.
      • Під час карантину в Україні банківська система працюватиме у звичайному режимі.

      Фондові біржі продовжує лихоманити

      Актуально Фондові біржі у Нью-Йорку знову обвалились: що стало причиною

      Фондові біржі у США знову обвалились під час відриття торгів аж на 7%. Індекс S&P 500 впав на 7,02%, Nasdaq Composite — на 7,03%, Dow Jones — на 7,2%. Через це торги вирішили призупинити на 15 хвилин.

      Падіння на ринках прискорилося після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію через різке поширення коронавірусу у світі. Також на черговий обвал вплинуло рішення американського президента Дональда Трампа заборонити в'їзд до США з Європи.


      Обвал на фондових ринках / Фото CNN

      Що сталося зі світовими фондовими ринками і світовою економікою?ОПЕК та Росія 9 березня не змогли домовитися про зниження рівня видобутку нафти. Це спровокувало падіння цін на нафту на 30%. Це найвідчутніший одноденний обвал цін, починаючи з 1991 року. Також акції міжнародних фондових бірж стрімко опустилися.

      Це стало найсильнішим здешевшанням з 2008 року. Торги призупинили вже вдруге за тиждень. Вперше це сталося 9 березня, після обвалу цін на нафту. У четвер ціна на нафту Brent впала на 6,4% – до 33,54 доларів за барель через цінову війну і зниження попиту. Дохідність 10-річних держоблігацій США знизилася до 0,672% з 0,817% у середу. Фондові ринки у Західній Європі також знижуються. Stoxx 600 упав більш ніж на 10%. Сьогоднішнє падіння може стати рекордним.

      Безкоштовне порно

      Цікаво Pornhub відкрив безкоштовний доступ до порно через коронавірус

      Популярний ресурс Pornhub вирішив зробити жителям Італії безкоштовний преміум-доступ. Так у компанії хочуть підтримати країну, яка найбільше за усіх у Європі потерпає від коронавірусу.

      Відповідне повідомлення можна побачити на головній сторінці Pornhub, якщо заходити з італійського домена. Преміум-доступ для жителів Італії буде безкоштовним до 3 квітня.

      Цікаво! Італія посіла 7-е місце серед 20 країн, які у 2019 році мали на Pornhub найбільший трафік.

      Як пояснює своє рішення Pornhub

      • У компанії кажуть, що їх до такого кроку підштовхнули заходи італійського уряду з профілактики інфекції. Тобто, італійцям, які живуть в провінціях, закритих на карантин, заборонено виходити на вулицю без письмового документу.
      • Тому Pornhub вирішив допомогти італійцям протягом тижнів, які вони проведуть вдома. Також ресурс має намір пожертвувати італійцям свій процентний дохід з платформи ModelHub за березень.

      Відзначимо, що аналогічне рішення ухвалило керівництва іншого великого порноресурсу xHamster. У підсумку аудиторія сайту зросла на 22%.

      До слова, у лютому безкоштовний доступ до порно надавав ще один популярний пікантний ресурс CamSoda. Умовними щасливчиками стали пасажири ізольованого тоді в Японії судна Diamond Princess. На той момент на лайнері на коронавірус захворіли понад 200 людей.


      Повідомлення про безкоштовний доступ на Pornhub для італійців / Скріншот

      Місячний календар стрижок на березень: корисні поради
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      Автор: Людмила Гаврилюк, Емал Набі
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України Біржа Світова криза 2020 Гривня Долар-Гривня Курси валют НБУ Порно Публікації Сергій Сивохо Новини політики
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