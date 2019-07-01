Головні новини 1 липня: непоправні втрати для українського війська, політична відпустка Клімкіна

У ДТП загинула відома волонтерка Марина Шеремет, а на Донбасі під обстріл окупантів потрапив санітарний автомобіль, двоє загиблих. В Офісі Президента задумались над ще одним референдумом. На Одещині – жахлива трагедія: в домі заживо згоріли діти. Павло Клімкін пішов у політичну відпустку. Аномальний град у Мексиці. Такими були головні новини понеділка, 1 липня, в Україні та світі.

Непоправні втрати

Читайте також: Українські захисники під Горлівкою борються за стратегічну та вкрай небезпечну позицію

У ДТП на Чернігівщині загинула відома українська волонтерка Марина Шеремет. Фатальна аварія трапилась неподалік села Носівка 30 червня. Авто, у якому волонтерка перебувала разом з чоловіком, вилетіло у кювет і на швидкості врізалось у дерево. Марина Шеремет загинула на місці, її чоловік Сергій зараз у важкому стані перебуває у реанімації.

У нього діагностували черепно-мозкову травму і травму руки. Він при тямі, його мають перевести до лікарні Ніжина.

Були у райвідділі, бачили машину. Версій поки немає. Гальмівного шляху не було, вони на швидкості влетіли у кювет і дерево. Машина в мотлох. Черговий сказав, що Марина начебто вдарилася головою об бічне скло. Поліцію викликали проїжджаючі повз,

– повідомила знайома родини.

Хто така Марина Шеремет? Відома волонтерка, яка почала допомагати на фронті від початку війни на Донбасі. Пізніше вона заснувала благодійний фонд, який допомагав дітям Донеччини та Луганщини і внутрішньо переміщеним особам загалом. У травні 2018-ого на Шеремет напали і сильно побили. Після цього вона тривалий час провела у лікарні.

Як сумують соцмережі через непоправну втрату – читайте тут.

Також під обстріл бойовиків потрапив санітарний автомобіль українських військових. У ньому їхали військові медики на одну з передових позицій задля евакуації пораненого воїна. Окупанти цинічно обстріляли авто поблизу Водяного з протитанкового ракетного комплексу.

Загинули водій – Сергій Майборода і медик-військова Ірина Шевченко. Жінка померла від отриманих травм у лікарні.



Загиблі військові Шевченко і Майборода/ колаж 24 каналу

Що відомо про загиблих військових – читайте тут.

Президент Зеленський вже відреагував на нищівний обстріл ворога.

Двоє загиблих, один поранений. Обстріл санітарного автомобіля у Водяному – порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна й підла спроба зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі,

– наголосив глава держави.

Мовний референдум

Читайте також: Богдан пропонує референдум через перейменування проспектів Бандери та Шухевича у Києві

В Офісі Президента роздумують над проведенням референдуму про статус регіональної для російської мови на території Донецької та Луганської областей. Так, глава ОП Андрій Богдан наголосив, що він – за Україну та українську, однак "є проблема".

Наприклад, з питання про мову. Ми можемо Донецькій і Луганській області дозволити розмовляти російською мовою, якщо у нас почнеться мир у країні? Ставимо питання – "так/ні". Якщо можемо, тоді Донецьк і Луганськ спілкуються російською мовою,

– пояснив він.

Водночас глава ОП наголосив, що він проти ідеї зробити російську другою державною.

Зазначимо, що в Україні діє закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За нього 25 квітня проголосувала Рада. Закон передбачає, що українська мова є обов’язковою для вжитку у публічному просторі, державному та комунальних секторах, у сфері обслуговування, у підписах та маркуванні товарів та послуг. Це стосується і медичної допомоги, і обслуговування у транспорті, і у публічних закладах.



Що передбачає закон про мову: інфографіка 24 каналу

Трагедія у Чорному

Читайте також: Масові протести у Гонконгу: учасники акції увірвалися в будівлю парламенту – фото, відео

В охопленому вогнем будинку у селі Чорне на Одещині заживо згоріли чотири дитини. В той час їхні матері сиділи на подвір'ї у стані алкогольного сп'яніння.

Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку лише о 8:19 ранку 1 липня. Полум'я побачили сусіди і викликали рятувальників. Тим часом мами 4 маленьких дівчаток були на подвір’ї у стані сильного алкогольного сп’яніння та не зробили нічого для порятунку своїх дітей.

Під час пожежі загинули дві доньки 2017 та 2018 року народження однієї жінки, та ще дві дівчинки також 2017 та 2018 року народження іншої матері. Причини пожежі та смерті встановлюють,

– розповіла речниця ДСНС в Одеській області Ольга Сафронова.

Клімкін пішов у політвідпустку

Читайте також: Нацбанк визнав системно важливими 14 українських банків: список

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, не дочекавшись рішення нардепів щодо своєї відставки, заявив, що йде у політичну відпустку. Всіх, кого "не влаштовує політичний бардак" у країні, закликав зробити те саме.

У відеозверненні Клімкін подякував за підтримку та розуміння.

Будь-які внутрішні дискусії повинні посилювати нас і послаблювати Росію, тому незалежно від того, яке рішення і коли прийме Рада щодо моєї відставки, я прийняв рішення піти у відпустку. Думаю, це буде чесно і правильно. Але я йду не просто у відпустку, а в політичну відпустку,

– наголосив Клімкін.

Він також вкотре пригадав про позицію МЗС щодо полонених українських моряків.

"Росія намагається зганьбити наших моряків, робити вигляд, що вони вчинили злочин, судити їх за російськими законами, фундаментально ослабити нашу позицію щодо окупованого Криму", – знову пригадав російську ноту міністр.

Глава МЗС Клімкін пішов у політичну відпустку: відеозвернення

Здійснити такий крок – піти у політичну відпустку – пропонував Клімкіну глава уряду Володимир Гройсман. За цей час Кабмін призначить першого заступника глави МЗС, запропонованого президентом, який буде виконувати обов'язки міністра.



У всіх цих подій є передумови: реальний конфлікт між Клімкіним та президентом Зеленським.

Аномальний град у Мексиці

Читайте також: SkyUp затримує 19 авіарейсів: чому

І на останок – поки в Україні обіцяють до +38, – у Мексиці температура повітря зі звичних +30 опустилась до +16 градусів. Зокрема, у місті-мільйоннику Гвадалахарі випав град. 1,5-метровий шар льоду накрив вулиці міста. Більшість авто на вулицях наполовину покриті льодом.

Але діти серед цього знайшли втіху: вони грають у сніжки посеред літа.

Thick layer of ice covers the #Mexican city of #Guadalajara following a summer hail storm https://t.co/uF3w9sbWa2 — Pure True Love (@charluv2011) 1 июля 2019 г.

Have you seen this? A massive #hail storm in #Guadalajara, #Mexico completely buried the city with up to 5 FEET of hail yesterday! It caused significant structural and vehicle damage and made roadways impassable, stranding hundreds. #severewx pic.twitter.com/UsNzZ0gP0T — TDS Weather (@TDSwx) 1 июля 2019 г.

Більше фото незвичного явища – тут.