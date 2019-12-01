Головні новини 1 грудня: вбивство сина депутата Соболєва у Києві, втрати на Донбасі

Невідомі обстріляли у центрі Києва джип ресторатора і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. В результаті загинув малолітній син депутата. На Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців. У Путіна анонсували зустріч із Зеленським. 49 українців застрягли в аеропорту Берліна. Такими були головні новини 1 грудня.

Найголовніші новини за сьогодні, 1 грудня, в Україні та світі:

Смертельна стрілянина у центрі Києва

До теми: Вибіг з дитиною на руках і кричав про допомогу, – Соболєв розповів деталі стрілянини у Києві

У Києві невідомі відкрили вогонь по позашляховику Range Rover чорного кольору. У цей момент у машині перебувала дитина. На жаль, від отриманих травм вона загинула на місці.



В результаті стрілянини загинув син В'ячеслава Соболєва / Інформатор

Інцидент стався на перехресті вулиць Льва Толстого та Тарасівської, а це самісінький центр столиці. Через стрілянину поліція Києва ввела план "Сирена". Правоохоронці розшукують автомобіль, на якому, ймовірно, зникли зловмисники. Попередньо, це Lexus.

За фактом події правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

За кермом автомобіля, по якому стріляли на вулиці Льва Толстого в Києві, перебував ресторатор і депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв.

За словами самого депутата, він від'їхав від ресторану "Маріо" зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл. Після цього, відразу почала кричати його дружина. На задньому сидінні знаходився малолітній син депутата – Олександр.

Чоловік вибіг з дитиною на руках з машини і почав кричав про допомогу. На місце приїхали медики, вони завантажили малюка з вогнепальним пораненням голови у "швидку", але, на жаль, він помер по дорозі у лікарню.

Стрілянина у центрі Києва, внаслідок якої загинула трирічна дитина: відео 24 каналу

Загиблі на Донбасі

Актуально: Спостерігачі повідомляють про велику кількість вибухів на Донбасі

У зоні бойових дій на Донбасі підірвалися два українських військовослужбовці. В результаті вибухів військові отримали несумісні з життям поранення і померли на місці підриву.

Що відомо про обставини загибелі українських військових?

За даними штабу, проросійські диверсанти намагалися проникнути в тил позицій Об'єднаних сил. З метою перекриття їхніх шляхів висування і можливого відходу було застосовано черговий резерв.

Саме під час виконання цього бойового завдання й підірвалися українські військові.

Відзначимо, що розвідка повідомляє, що бойовики на окупованому Донбасі продовжують посилювати передові позиції. Окупанти застосовують міни, вилучені у районах розведення військ.



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

Зустріч Путіна і Зеленського у Франції

До теми: У Путіна анонсували зустріч із Зеленським: можуть відійти в сторонку і поговорити там 30 хвилин

Формат зустрічі президента Росії Володимира Путіна і Президента України Володимира Зеленського стане відомий ближче до дати саміту "нормандської четвірки". Водночас, у Кремлі повідомили, що зустріч може посприяти тому, що будуть знайдені "розв'язки" в ключових проблемних питаннях.

За словами речника президента Росії Дмитра Пєскова, Путін і Зеленський так чи інакше поспілкуються.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що контакт Путіна і Зеленського 9 грудня може дозволити прояснити позицію Києва щодо Мінських угод.

Багато залежатиме від того, як буде побудований графік роботи самої "четвірки". Навіть можуть відійти в сторону удвох і поговорити там 30 хвилин,

– сказав помічник президента Росії Юрій Ушаков.



Путін і Зеленський зустрінуться у Парижі / фотоколаж segodnya.ua

Що відомо про майбутню зустріч Зеленського і Путіна

Зеленський заявляв, що готовий провести двосторонню зустріч з Путіним у межах нормандського формату. Однак поки невідомо, чи буде така зустріч взагалі.

Напередодні з’явилася інформація, що Зеленський і Путін провели телефонну розмову . Як переконують у пресслужбі Кремля, ініціатором був український президент і відбувалася ця розмова на тлі прийдешньої зустрічі у нормандському форматі.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі

Відбудеться вона 9 грудня в Парижі – вперше з 2016 року. Поговорять на зустрічі про розведення військ, обмін полоненими , текст формули Штайнмаєра та анексію Криму.

Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку там має розміститися майбутня демілітаризована зона.

Українці застрягли в аеропорту Берліна

До теми: 49 українців застрягли в аеропорту Берліна: причина

У неділю через великі черги на паспортному контролі майже пів сотні українців не змогли вилетіти з берлінського аеропорту "Шьонефельд".

У посольстві України в Німеччині уточнили, що мовиться про пасажирів трьох рейсів, які через величезні черги не встигли на свої рейси за маршрутами "Берлін-Київ" авіакомпанії Ryanair та "Берлін-Київ" і "Берлін-Львів" авіакомпанії Wizzair.



Українці застряли в аеропорту Берліна / фото neptunus.de

Дипломати запевнили, що їм вдалося оперативно вирішити питання на користь українських пасажирів і безкоштовно оформити нові квитки.

Корисно знати: Куди літає Wizz Air з України: нові напрямки та ціни

У посольстві зазначають, що українські пасажири цих рейсів зможуть полетіти за маршрутом вже 2 грудня.