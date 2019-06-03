Головні новини 3 червня: помер підстрелений поліцейськими малюк, Зеленський повернув Кучму в ТКГ

У лікарні Києва помер 5-річний хлопчик, якого підстрелили п'яні поліцейські. Володимир Зеленський призначив Леоніда Кучму представником України в Тристоронній контактній групі. ПАРЄ прийняла резолюцію, вигідну Росії. Рада зареєструвала законопроект Зеленського про покарання за незаконне збагачення. Набув чинності новий Український правопис. Такими були головні новини 3 червня в Україні.

Поліцейські вбили 5-річного хлопчика

Трагедія трапилася 31 травня. У Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх вже затримали.

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Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Далі вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.



5-річний хлопчик, якого підстрелили поліцейські, помер у київській лікарні

За словами бабусі, слідчі не можуть встановити, хто саме із двох поліцейських стріляв. Вони, начебто, нічого не пам'ятають – через сильне алкогольне сп'яніння. Відомо тільки, що працівники поліції у момент кримінального вчинку перебували не на службі та стріляли не з табельної зброї.

Через поранення стан малюка був вкрай важкий. У дитини, як встановили медики, кульове проникаюче поранення голови, тяжка відкрита проникаюча черепно-мозкова травма, забій головного мозку. Лікарі у Переяславі-Хмельницькому здійснили складну операцію, але, на жаль, витягнути кулю так і не змогли.

Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Усю необхідну допомогу малюк отримував, однак врятувати його так і не вдалося. 5-річний Кирило Тлявов помер у лікарні 3 червня біля 19 години вечора.

Цього ж дня активісти та небайдужі вийшли на акцію протесту під будівлю Міністерства внутрішніх справ у Києві. Тим часом підозрюваним поліцейським готують перекваліфікацію звинувачення на умисне вбивство. 4 червня їм обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без права внесення застави.

Зеленський призначив Кучму представником України у ТКГ

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Києві розповів, що зустрічався з партнерами України зі США, Франції, Німеччини та інших країн ЄС щодо ситуації на Донбасі. З ними він обговорив питання припинення війни на Донбасі.

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"У нас є спільна позиція – це відновлення наших переговорів у Нормандському форматі та розблокування мінського процесу. Вже 5 червня буде зустріч тристоронньої групи на чолі з Леонідом Кучмою", – заявив Зеленський.

Що відомо про історію роботи Кучми в ТКГ? Леонід Кучма вже був офіційним представником України у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. У лютому 2015 року його туди призначив п'ятий президент Петро Порошенко. Кучма очолював делегацію України на цих переговорах чотири роки, але у жовтні 2018 він повідомив про завершення своєї роботи. Другий президент України пояснив, що пішов з ТКГ, бо досяг "критичного віку" і хоче дати можливість попрацювати іншим. Тоді у серпні Кучмі виповнилось 80 років.

До слова, після першої каденції Кучми у Мінську українську сторону почав представляти Євген Марчук. Та після президентських виборів і перемоги Володимира Зеленського він заявив, що припиняє свою діяльність в ТКГ.

Дивіться відео: кореспондент 24 каналу про брифінг

Що треба знати про Леоніда Кучму: відео

ПАРЄ прийняла резолюцію, вигідну Росії

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи 3 червня схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. І це лише на руку Росії. Адже якщо резолюцію таки проголосують, то РФ зможе повернутися в ПАРЄ і лобіювати скасування запроваджених проти неї санкцій.

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Глава делегації Верховної Ради в ПАРЄ Володимир Ар'єв розповів, що голосування за проект цієї резолюції відбудеться на сесії Асамблеї через три тижні – 24 червня.

Це поганий варіант, який ускладнює санкційну процедуру, але повністю її не ліквідує, як того вимагали росіяни. Навіть якщо резолюцію проголосують, то можливість запровадити санкцій в урізаному варіанті, але залишиться,

– зауважив він.

Ар'єв наголосив, що українська делегація була проти затвердження цієї резолюції. Та, за його словами, комітет проігнорував і позицію українських дипломатів, і звернення громадських організацій, правозахисників, родичів заручників та моряків.

Тому українська делегація протягом наступних трьох тижнів буде працювати над тим, щоб переконати Асамблею не ухвалювати цю резолюцію, адже це загрожує поверненням російської делегації до роботи в Асамблеї.

ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: детально про те, що це означає і які ризики для України – у матеріалі 24 каналу.

Чому Росії немає у ПАРЄ?У 2014 році російську делегацію позбавили права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи через агресію проти України й анексію Криму. У відповідь Росія припинила свою участь у роботі міжнародної організації й не платить внески. У ПАРЄ потужне проросійське лобі неодноразово робило спроби повернути російську делегацію, але їх вдавалося вчасно заблокувати.



16 травня у Раді міністрів підтримали документ, який відкриває шлях для повернення Росії, а 17 травня його остаточно затвердили. На думку українського міністра закордонних прав Павла Клімкіна, якщо з Росії знімуть санкції, то це фактично означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля стосовно України, а мінські угоди втратять сенс.

Зеленський подав до ВР законопроект про покарання за незаконне збагачення

Проект закону про конфіскацію незаконних статків чиновників і покарання за надбання таких статків вніс до парламенту президент Володимир Зеленський. Верховна Рада зареєструвала законопроект 3 червня. Інформацію про це можна побачити на офіційному сайті українського парламенту, однак текст законопроекту ще не опублікували.

Раніше 24 канал писав, що Зеленський збирається подати до Ради законопроект про незаконне збагачення

Ініціатором проекту закону 10358 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів" від 3 червня є Президент України Володимир Зеленський.

Чому статтю про незаконне збагачення скасували?У лютому 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення. Мотивація КС – положення статті не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості.



Нагадаємо, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні ввели у 2015 році після Революції Гідності. Це було однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій з візової лібералізації. Також це було одним із зобов’язань України перед МВФ.

Проект зареєстрували, тексту його наразі немає, але відомо, що профільним комітетом Ради для попереднього розгляду є Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Новий український правопис починає діяти

Відтепер нові норми та правила рекомендують використовувати у всіх сферах спілкування – зокрема, в офіційно-діловому.

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22 травня Кабінет міністрів України схвалив Український правопис у новій редакції, яку розробила Українська національна комісія з питань правопису. Новий правопис замінить застарілу редакцію від 8 червня 1992 року.

Запровадження нових норм у освітній процес займе трохи часу – нині розроблять відповідний план. Зазначимо, нова редакція відповідає українській правописній традиції і враховує сучасні мовні явища. Зокрема повернули низку особливостей "харківського" правопису, який затвердили в 1928 році.

Дивіться інфографіку, що зміниться у новому правописі:



Новий Український правопис: інфографіка 24 каналу