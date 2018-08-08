Головні новини 8 серпня: Сенцов у критичному стані, співпраця Порошенка і Манафорта

У середу, 8 серпня, стало відомо, що політв’язень Олег Сенцов перебуває у критичному стані і майже на встає. У команді Президента України Петра Порошенка дали роз’яснення щодо його співпраці з політтехнологом Полом Манафортом. Біля КПВВ "Мар’їнка" стався вибух. "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Дня незалежності. Такими були головні новини 8 серпня в Україні.

Стан Сенцова

Сестра незаконно ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан підтвердила значне погіршення стану здоров’я політв’язня. Каплан через адвоката отримала новий лист від брата, де той написав, що майже не встає.

Все не просто погано, все катастрофічно погано. Олег мені через адвоката передав лист, він майже не встає. Написав, що кінець близький, і він це не про звільнення. Запитує, чи цікавиться хтось ще його голодуванням, йому не передають листів, ніяких! Каже, що він зараз в інформаційному вакуумі і взагалі не знає, що відбувається,

– написала у Facebook двоюрідна сестра Сенцова.

Читайте також: "Він повільно помирає": відомі польські актори зачитали "Заповіт" Сенцова

У листі режисер пояснив, що відмовляється від переведення до цивільної лікарні, оскільки вважає, що може просто не пережити етап.



Олег Сенцов перебуває у критичному стані

На погіршення стану Сенцова зреагували в МЗС України та закликали "партнерів посилити тиск на РФ для його звільнення".

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до уповноваженої Росії з прав людини Тетяни Москалькової і голови Ради розвитку громадянського суспільства і прав людини при президентові РФ Михайла Федотова з закликом до обговорення будь-яких умов обміну Олега Сенцова.

"Я готова вилетіти негайно. Прошу відповідальних осіб Російської Федерації якомога швидше надати літак на перевезення Олега Сенцова в будь-яку лікарню, в якій зможуть надати необхідну медичну допомогу", – закликала українська омбудсмен.

Співпраця Порошенка і Манафорта

Представниця Адміністрації Президента України Дар'я Худякова підтвердила зустріч головного стратега виборчої кампанії Петра Порошенка у 2014 році з командою політтехнолога зі США Пола Манафорта, якого судять за підозрою у фінансових злочинах.

"Була зустріч, але не подальші відносини", – наголосила представниця АПУ.

Читайте також: Історія про співпрацю Порошенка з Манафортом не завершена

Більше подробиць Худякова надати відмовилася, зазначивши, що інформацію може надати народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів, який в 2014 році був заступником керівника виборчого штабу Порошенка.



Порошенко і Манафорт

У свою чергу Гринів запевнив, що Манафорт не надавав консультацій Порошенку. За словами нардепа, Манафорт дуже хотів працювати на Порошенка і навіть розробив стратегію, але у "домайданній" парадигмі з класичним поділом на Схід та Захід.

Він пропонував свої послуги… Манафорт розробив стратегію, яка була презентована мені, як керівнику передвиборчої кампанії, але вона нас не зацікавила,

– зазначив Гринів.

Коментуючи інформацію про те, що Манафорт нібито надавав "безоплатні послуги Порошенку", депутат сказав: "Напевно, саме у напівжартівливому слові "безоплатно" і прихована відповідь. Манафорт дуже хотів працювати з Порошенком під час президентської кампанії".

Напередодні перший свідок у справі Пола Манафорта Тед Девайн розповів, що партнер політтехнолога Річард Гейтс пропонував йому працювати на Петра Порошенка.

Вибух біля КПВВ "Мар’їнка"

8 серпня неподалік від контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка" прогримів вибух. Внаслідок інциденту, що трапився близько 15:00, постраждав працівник Держприкордонслужби України.

Вибух був, подробиць не можу сказати... Можу тільки сказати, що загиблих немає, на щастя. На жаль, поранений прикордонник – його стан середньої важкості,

– розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Читайте також: Обстріл Зайцевого: кілька хвилин адекватної відповіді – і окупанти замовкли



Вибух біля КПВВ "Мар'їнка" (ілюстративне фото)

Ще один інцидент із прикордонниками трапився на Закарпатті. Так, поблизу населеного пункту Великий Бичків, що за лічені кілометри від кордону з Румунією, контрабандисти стріляли із травматичної зброї у працівника ДПСУ. Усе тому, що прикордонники намагалися завадити контрабандистам перемістити через кордон товари за допомогою квадрокоптера.

Двох нападників вдалось затримати, особу третього наразі встановлюють. Зброю, із якої стріляли у прикордонника, вилучили.

Додаткові поїзди

На вихідні з нагоди Дня незалежності українці матимуть можливість більше подорожувати по Україні залізницею – "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди. Мовиться про призначення 4 додаткових поїздів.

Читайте також: Правила виїзду дітей за кордон 2018: важливі нюанси



Графік додаткових поїздів до Дня незалежності (щоб збільшити зображення, натисніть на нього)