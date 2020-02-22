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      НОВІ САНЖАРИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Головні новини 22 лютого: відставка Сопеля, смерть Старицького, нацвідбір на Євробачення

      - Читать новость на русском
      Головні новини 22 лютого / Колаж 24 каналу

      Рідні і близькі заявляють, що Сергій Старицький, якого напередодні знайшли мертвим, не скоював самогубство – його вбили. Голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель подав у відставку. У Нових Санжарах п'яний провокатор облаяв поліцейського-ветерана АТО. Україну на Євробаченні представить GO_A. Такими були головні новини в Україні та світі.

      Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

      Загадкова смерть Сергія Старицького

      У п'ятницю, 21 лютого, гендиректора Atlantic Group та ексголову правління "Інтера" Сергія Старицького знайшли метрвим у селі Чайки Київської області у будинку Леоніда Кожари – колишнього міністра закордонних справ України.

      Важливо: У будинку ексглави МЗС Кожари знайшли мертвим підприємця Старицького: коментар поліції

      Поліція одразу ж відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, але з додатковою відміткою про можливе самогубство.

      Втім рідні та друзі покійного одразу ж почали заявляти: у Старицького не було підстав накладати на себе руки. Друг бізнесмена Володимир Костерін заявив: експерти встановили, що стріляли з 3-5 метрів.

      Відтак він попросив ЗМІ не поширювати інформацію про самогубство. Мовляв, це неправда. Він також висловив свої співчуття рідним та колегам Сергія Старицького.

      Я знав Сергія десятки років. Його цілеспрямованість, характер і активність завжди позитивно заряджали тих, хто його оточує. У нього було багато планів з розвитку бізнесу і нових проєктів,
      – наголосив Володимир Костерін.

      Окремо він висловив співчуття команді Atlantic Group – компанію, яку він створював і був з 1992 року генеральним директором.

      Згодом, ввечері 22 лютого, поліція повідомила, що перекваліфікувала справу на умисне вбивство. Мовляв, правоохоронці отримали дані, що дають підстави вважати, буцім Старицький не міг покінчити з життям самогубством.

      Що відомо про Сергія Старицького?Народився він у 1963 році. Раніше був директором компанії "Спорт медіа проєкт". На сайті YouControl зазначено, що вона займалася видавництвом журналів і газет, але припинила діяльність ще в 2008 році.

      Крім того, Старицький очолював Atlantic Group – холдинг, який здійснював свою діяльність у рекламній сфері. Також був керівником правління телеканалу "Інтер".

      Відставка Ігоря Сопеля

      Президент Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської ОДА Ігоря Сопеля. Останній подав заяву через ситуацію, що виникла в області через повернення українців з Китаю.

      До слова: На Тернопільщині евакуйованих з Уханя відганяли молитвами: відео

      В Офісі Президента пояснили, що Володимир Зеленський залишився незадоволеним роботою голови Тернопільської облдержадміністрації щодо інформування населення про епідеміологічну безпеку.

      Перед цим на Тернопільщині відбулися протести проти того, щоб саме у західну область привезли евакуйованих з Китаю українців. Участь у мітингу взяли близько 300 осіб, хоча ще і не було відомо, куди саме помістять евакуйованих.

      Протести на Тернопільщині: коротко

      Поки люди мітингували, депутати обласної ради звернулися до президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука з вимогою не допустити прийняття евакуйованих з Китаю людей в області. Мотивували це тим, що місцеві медзаклади буцімто не готові до прийому евакуйованих.

      Директор санаторію "Медобори", де мали б розмістити евакуйованих людей, Василь Мартинюк розповів, що з ним погоджували це питання люди з МОЗ. Спершу директор погодився через наявність місць, однак згодом через тиск громади відмовився.

      Місцеві мешканці навіть влаштували молебень проти розміщення у санаторії евакуйованих з Китаю українців. А коли евакуйованих розмістили у Нових Санжарах, у мережу навіть потрапило відео, де лікарі з Тернопільщини співають гімн, відзначаючи, що тих повезли не до них.

      Хто такий Ігор Сопель?Ігоря Сопеля було призначено на посаду голови Тернопільської обласної державної адміністрації 1 листопада 2019 року. Перед цим він балотувався до Верховної Ради на позачергових парламентських виборах по 166 виборчому окрузі від партії "Слуга народу", однак поступився самовисуванцю Миколі Люшняку.

      Сопель – керівник Хоростківського регіонального структурного підрозділу ТОВ "Агробізнес", а у 2010-2015 роках був депутатом Хоростківської міськради.

      П'яний провокатор у Нових Санжарах

      Агресивний чоловік напідпитку у Нових Санжарах заявив поліцейському-ветерану АТО Олександру Нетребку у грубій формі, що той повинен поїхати на фронт, тому що нібито не воював на Донбасі.

      Цікаво: Що буде з тим, хто незаконно проникне в обсервацію в Нових Санжарах

      Поведінка "протестувальника" обурила мережу. Українці у коментарях підтримали поліцейського та подякували йому за витримку. У мережі також розповіли, що п'яний хам, який називав себе "ветераном", насправді ж лише пройшов тренування у лавах ЗСУ, але згодом його вигнали через пиятику.

      П'яний чоловік під час протестів у Нових Санжарах образив нацгвардійця Нетребка: відео

      Згодом після профілактичних бесід "герой" з Нових Санжар розкаявся за свій вчинок і навіть зізнався: з ЗСУ його поперли за дезертирство. За це він навіть відбув покарання.

      Зізнання "героя" з Нових Санжар: дивіться відео

      Що відомо про ветерана АТО Нетребка?Олександр Нетребко був ексзаступником командира 1-го батальйону 79-ої бригади. За словами поліції, він пройшов десятки бойових зіткнень і запеклих боїв. На війні він отримав два бойових поранення.

      Нетребко був нагороджений орденами Богдана Хмельницького 3-го та 2-го ступенів, орденом "За мужність" 3-го ступеню. Закінчивши військову кар’єру, він вирішив продовжити службу у патрульній поліції.

      Нацвідбір на Євробачення

      В Україні завершився національний відбір на Євробачення 2020. За його результатами максимум голосів як від глядачів, так і від судді отримав електрофольк-гурт GO_A.

      Саме ці виконавці представлять Україну на найбільшому пісенному конкурсі цього року. Ще два учасники фіналу нацвідбору KRUTЬ і KHAYAT залишилися за крок від перемоги. До слова, першим у півфіналі навіть вдалося обійти GO_A, але не в фіналі.

      Виступ GO_A у фіналі національного відбору на Євробачення: дивіться відео

      Результати голосування у фіналі національного відбору на Євробачення

      • GO_A – 12, по 6 балів від глядачів і суддів;
      • KRUTЬ – 9, 5 балів від суддів і 4 від глядачів;
      • KHAYAT – 9, 4 бали від суддів і 5 від глядачів;
      • David Axelrod – 5, 3 від суддів і 2 від глядачів; 
      • TVORCHI – 5, 2 від суддів і 3 від глядачів;
      • JERRY HEIL – 2, по одному балу від суддів і глядачів.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Євробачення 2020 Новини України Євробачення Леонід Кожара Вбивство Публікації Коронавірус 2020 Нацгвардія Нові Санжари Президент України Офіс Президента Тернопіль Поліція Новини політики
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