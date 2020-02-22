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      Главные новости 22 февраля: отставка Сопеля, смерть Старицкого, нацотбор на Евровидение

      - Читати новину українською
      Главные новости 22 февраля / Коллаж 24 канала

      Родные и близкие заявляют, что Сергей Старицкий, которого накануне нашли мертвым, не совершал самоубийства – его убили. Председатель Тернопольской ОГА Игорь Сопель подал в отставку. В Новых Санжарах пьяный провокатор обругал полицейского-ветерана АТО. Украину на Евровидении представит GO_A. Такими были главные новости в Украине и мире.

      Важнейшие новости в Украине и мире за сегодня:​

      Загадочная смерть Сергея Старицкого

      В пятницу, 21 февраля, гендиректора Atlantic Group и экс-главу правления "Интера" Сергея Старицкого нашли мертвым в селе Чайки Киевской области в доме Леонида Кожары – бывшего министра иностранных дел Украины.

      Важно: В доме экс-главы МИД Кожары нашли мертвым предпринимателя Старицкого: комментарий полиции

      Полиция сразу же открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве, но с дополнительной отметкой о возможном самоубийстве.

      Впрочем, родные и друзья покойного сразу же начали заявлять: у Старицкого не было оснований кончать жизнь самоубийством. Друг бизнесмена Владимир Костерин заявил: эксперты установили, что стреляли с 3–5 метров.

      Поэтому он попросил СМИ не распространять информацию о самоубийстве. Мол, это неправда. Он также выразил соболезнования родным и коллегам Сергея Старицкого.

      Я знал Сергея десятки лет. Его целеустремленность, характер и активность всегда положительно заряжали тех, кто его окружает. У него было много планов по развитию бизнеса и новых проектов,
      – отметил Владимир Костерин.

      Отдельно он выразил сожаление команде Atlantic Group – компании, которую Старицкий создавал и был с 1992 года генеральным директором.

      Впоследствии вечером 22 февраля полиция сообщила, что переквалифицировала дело в умышленное убийство. Мол, правоохранители получили данные, дающие основания полагать, будто Старицкий не мог покончить с жизнью самоубийством.

      Что известно о Сергее Старицком?Родился он в 1963 году. Ранее был директором компании "Спорт медиа проект". На сайте YouControl указано, что она занималась издательством журналов и газет, но прекратила деятельность еще в 2008 году.

      Кроме того, Старицкий возглавлял Atlantic Group – холдинг, который осуществлял свою деятельность в рекламной сфере. Также был руководителем правления телеканала "Интер".

      Отставка Игоря Сопеля

      Президент Владимир Зеленский принял отставку председателя Тернопольской ОГА Игоря Сопеля. Последний подал заявление из-за ситуации, возникшей в области из-за возвращения украинцев из Китая.

      К слову: На Тернопольщине эвакуированных из Уханя отгоняли молитвами: видео

      В офисе Президента объяснили, что Владимир Зеленский остался недоволен работой председателя Тернопольской облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности.

      Перед этим на Тернопольщине состоялись протесты против того, чтобы именно в западную область привезли эвакуированных из Китая украинцев. Участие в митинге приняли около 300 человек, хотя еще и не было известно, куда именно поместят эвакуированных.

      Протесты на Тернопольщине: коротко

      Пока люди митинговали, депутаты областного совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием не допустить принятия эвакуированных из Китая людей в области. Мотивировали это тем, что местные медучреждения якобы не готовы к приему эвакуированных.

      Директор санатория "Медоборы", где должны были разместить эвакуированных людей, Василий Мартынюк рассказал, что с ним согласовали этот вопрос люди из Минздрава. Сначала директор согласился из-за наличия мест, однако впоследствии из-за давления общины отказался.

      Местные жители даже устроили молебен против размещения в санатории эвакуированных из Китая украинцев. А когда эвакуированных разместили в Новых Санжарах, в сеть даже попало видео, где врачи из Тернопольской области поют гимн, отмечая, что эвакуированных повезли не к ним.

      Кто такой Игорь Сопель?Игорь Сопель был назначен на должность председателя Тернопольской областной государственной администрации 1 ноября 2019 года. Перед этим он баллотировался в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах по 166 избирательному округу от партии "Слуга народа", однако уступил самовыдвиженцу Николаю Люшняку.

      Сопель – руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес", а в 2010–2015 годах был депутатом Хоростковского горсовета.

      Пьяный провокатор в Новых Санжарах

      Агрессивный мужчина навеселе в Новых Санжарах заявил полицейскому-ветерану АТО Александру Нетребко в грубой форме, что тот должен поехать на фронт, потому что якобы не воевал на Донбассе.

      Интересно: Что будет с тем, кто незаконно проникнет в обсервацию в Новых Санжарах

      Поведение "протестующего" возмутило сеть. Украинцы в комментариях поддержали полицейского и поблагодарили его за выдержку. В сети также рассказали, что пьяный хам, который называл себя "ветераном", на самом же деле только прошел тренировку в рядах ВСУ, но впоследствии его выгнали за пьянку.

      Пьяный мужчина во время протестов в новых Санжарах оскорбил нацгвардейца Нетребко: видео

      Впоследствии после профилактических бесед "герой" из Новых Санжар раскаялся в своем поступке и даже признался: из армии его выгнали за дезертирство. За это он даже отбыл наказание.

      Признание "героя" из Новых Санжар: смотрите видео

      Что известно о ветеране АТО Нетребко?Александр Нетребко был заместителем командира 1-го батальона 79-й бригады. По словам полиции, он прошел десятки боевых столкновений и ожесточенных боев. На войне он получил два боевых ранения.

      Нетребко был награжден орденами Богдана Хмельницкого 3-й и 2-й степеней, орденом "За мужество" 3-й степени. Закончив военную карьеру, он решил продолжить службу в патрульной полиции.

      Нацотбор на Евровидение

      В Украине завершился национальный отбор на Евровидение 2020. По его результатам максимум голосов как от зрителей, так и от судей получила электрофольк-группа GO_A.

      Именно эти исполнители представят Украину на крупнейшем песенном конкурсе этого года. Еще два участника финала нацотбора KRUTЬ и KHAYAT остались в шаге от победы. К слову, первым в полуфинале даже удалось обойти GO_A, но не в финале.

      Выступление GO_A в финале национального отбора на Евровидение: смотрите видео

      Результаты голосования в финале Евровидения

      • GO_A – 12, по 6 баллов от зрителей и судей;
      • KRUTЬ – 9, 5 баллов от судей и 4 от зрителей;
      • KHAYAT – 9, 4 балла от судей и 5 от зрителей;
      • David Axelrod-5, 3 от судей и 2 от зрителей;
      • TVORCHI-5, 2 от судей и 3 от зрителей;
      • JERRY HEIL – 2, по одному баллу от судей и зрителей.
      В доме экс-главы МИД Кожары убили экс-главу "Интера" Старицкого: комментарий полиции
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Евровидение 2020 Новости Украины Евровидение Леонид Кожара Убийство Публикации Коронавирус 2020 Нацгвардія Новые Санжары Президент Украины Офіс Президента Тернополь Полиция Новости политики
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