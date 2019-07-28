Головні новини 28 липня: День Хрещення Київської Русі та продовження скандалу із Глуховерею

ПЦУ провела багатотисячну хресну ходу у День Хрещення України-Русі, свою ходу вирішив провести і Філарет. Голова поліції Дніпропетровщини Віталій Глуховеря відреагував на вимогу президента Володимира Зеленського піти у відставку. Європа засуджує розгін протестів у Росії, а Навального госпіталізували із "гострою алергічною реакцією". Такими були головні новини 28 липня в Україні та світі.

День Хрещення України-Русі

Цього року 28 липня відзначається 1031-річчя Хрещення України-Русі. З цієї нагоди новостворена Православна церква України вперше провела свою хресну ходу у Києві – сотні священиків та кілька тисяч вірян пройшли до Володимирської гірки.

Привітання від президента: Зеленський звернувся до предстоятелів церков із закликом

За оцінками голови ПЦУ митрополита Епіфанія, до хресної ходи 28 липня долучилися близько 20 тисяч людей.

Ми штучно людей не звозили, просто запрошували до Києва, на нашу справжню українську ходу для того, щоб взяти участь у молитві, помолитися за єдність, мир, любов, злагоду. Сьогодні ми бачимо, що багато охочих з усієї України долучилися до нашого українського ходу,

– сказав він.



Україна відзначає 1031-річчя Хрещення Русі



Літургія на площі перед Софією Київською/ фото Єгора Скоріни, 24 канал



Святкування Хрещення Русі / фото Олександри Ревуцької, 24 канал

Також на святкові заходи з нагоди Хрещення Русі завітав п’ятий український президент і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Україна повернула собі велику спадщину Володимира Великого, хрестителя Київської Русі-України. І ніхто не змусить нас від нього відректися", – наголосив він.

Хресна хода ПЦУ у Києві: дивіться відео



Віряни на хресмній ході у Києві/фото Євгена Скоріни, 24 канал





Хода з нагоди Хрещення Русі/ фото Євгена Скоріни, 24 канал

Хресна хода ПЦУ у Києві/ фото 24 каналу

Свої привітання з нагоди свята передав українській церкві передав Вселенський патріарх Варфоломій.

З Константинопольської церкви, яка народила та відродила весь український народ та його квінтесенцію - церковну свідомість, перебуваючи за кілька метрів від того місця, де хрестилася свята княгиня Ольга, з надзвичайною честю та радістю шлемо патріарші благословення та наші побажання всьому божому народові,

– мовиться у зверненні, яке зачитав глава делегації Константинопольського патріархату в Україні митрополит Галльський Еммануїл.

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Свою хресну ходу вирішила провести і УПЦ КП, про відновлення якої заявляє патріарх Філарет. Віряни разом з Філаретом та священиками, які його підтримують, організували ходу навколо Володимирського кафедралього собору в Києві. Перед цим у храмі відбулася літургія.

На літургію до патріарха Філарета прийшло небагато вірян – близько сотні. В основному це були літні жінки.

Хресна хода УПЦ КП, очолювана Філаретом

Чому Філарет організував свою хресну ходу у Києві?Бо має конфлікт із митрополитом Епіфанієм. Патріарх Філарет вже багато говорив про незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував предстоятеля церкви у порушенні домовленостей: мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.



20 червня 2019 року патріарх провів так званий "Собор УПЦ КП". Там він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Ще ж і надто – учасники зборів відкинули Томос. За їх словами, документ ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

Зазначимо, УПЦ МП розпочала святкування 1031-річниці Хрещення України-Русі 27 липня. Урочистості відбуваються на Володимирській гірці. Святовий молебень очолив предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій.

Після молеблю сотні вірян Московського патріархату пройшли Великим хресним ходом від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври. Представники церкви запевняють, що на ходу вийшли 300 тисяч людей.

Скандал із КОРДом і Глуховерею

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Історія отримала продовження. Головний її "герой" голова поліції Дніпропетровщини Віталій Глуховеря відреагував на вимогу президента Володимира Зеленського піти у відставку.

Глуховерю зараз підозрюють у перевищенні повноважень , що супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства. Карають за таке позбавленням волі до 8 років з втратою права обіймати певні посади до 3 років. Справу розслідує Держбюро розслідувань.

Він запевнив, що готовий надати будь-яку інформацію для проведення об’єктивного розслідування цього інциденту.

Коли це сталось, особисто вислухав сторони конфлікту та був готовий для прийняття рішення про притягнення до відповідальності винного. Однак мене запевнили про вирішення конфлікту,

– написав Глуховеря у Facebook та пообіцяв надати слідчим свідчення і пояснення у цій справі.

Що обурило президента?

27 липня з’явилося відео з нагрудної камери патрульного, який зупинив службове авто Глуховері за порушення правил ще у 2018 року. Водій відмовився визнати порушення і намагався поїхати з місця подій. Згодом туди прибув спецпідрозділ КОРДу і затримав поліцейських, ймовірно, на прохання Глуховері. Дізнавшись про цю історію, Зеленський зажадав у глави МВС Арсена Авакова звільнити Глуховерю .

Дивіться відео інциденту з автомобілем Глуховері: 18+

Жорстоке затримання протестувальників у Москві – Європа реагує

Слово України: Клімкін звернувся до ПАРЄ через жорстокість на протестах у Москві

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд та президентка ПАРЄ Ліліан-Морі Паск'є розкритикували Росію після масових затримань і розгону несанкціонованого мітингу в Москві.

Генсек Ради Європи має намір обговорити це з главою російської ЦВК Еллою Памфіловою.

Всі законні кандидати повинні бути допущені до участі у виборах, вільні та чесні вибори повинні бути гарантованими. Як держава-член Ради Європи Росія повинна поважати європейські стандарти у виборчому процесі,

– наголосив Ягланд.

Президентка ПАРЄ Ліліан-Морі Паск'є також глибоко стурбована масовими арештами демонстрантів. Реакцію російських правоохоронців на демоснтрацію вона назвала "неспівмірною".



"Свобода слова і свобода зібрань є необхідними умовами демократії. У всіх державах-членах Ради Європи і в цілому в будь-якому відкритому, демократичному і плюралістичному суспільстві всі думки, в тому числі критичні до влади, повинні висловлюватися вільно", – наголосила вона.

Що відбувається у Москві?Акцію біля московської мерії 27 липня анонсував опозиційний політик Олексій Навальний. Люди зібралися на підтримку кандидатів від опозиційних сил, котрим офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи російської столиці.



Опозиціонери стверджували, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. На масштабній акції протесту затримали 1127 протестувальників.



Багатьох людей вивозили на автозаках, ще частину правоохоронці "видавлювали", створюючи живий ланцюг. Правоохоронці жорстоко затримують демонстрантів: у декого поламані кінцівки, комусь розбили голову.

Російського опозиціонера Навального з-за ґрат забрала "швидка". Політика госпіталізували з діагнозом "гостра алергічна реакція". Медики наразі надають йому всю необхідну допомогу.

Раніше алергічних реакцій Навальний не мав. Що могло спровокувати такий стан в арештанта – невідомо. Зі спецприймальника, де перебував опозиціонер, його забрали з сильним набряком обличчя і шкіри.

Джерело алергічної реакції не визначено. За все своє життя Олексій ніколи раніше не відчував алергічної реакції,

– пише прес-секретар Навального та його "Фонду боротьби з корупцією" Кіра Ярмиш.

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За словами Ярмиш, Навальному викликали "швидку" близько 9:30 ранку. Вона доправила його до міської клінічної лікарні №64 у Москві.

Сегодня утром (9.30 утра) Алексей Навальный был госпитализирован с диагнозом «острая аллергическая реакция»: сильный отек лица и покраснение кожных покровов. Источник аллергической реакции не определён. За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции>> — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) July 28, 2019

Соратник Олексія Навального та начальник його виборчого штабу Леонід Волков повідомив про підозрілий збіг. Під час торішнього свого арешту він перебував у тій же камері, де зараз утримують Навального. Зразу після виходу звідти у нього набрякло все тіло, а шкіра вкрилась червоними плямами.

Весь тиждень тоді провалявся на антигістамінних. Думали – алергія. Проте симптоми – ті ж, що й в Олексія, тому це дивна якась алергія,

– написав Волков у Twitter.

Алексей в той же первой камере первого СП, в которой я сидел 28 суток в июне. Сразу после выхода весь отек и покрылся красными пятнами, провалялся неделю на антигистаминных.

Думали — аллергия. Но судя по всему у Алексея ровно те же симптомы, и это какая-то странная аллергия. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) July 28, 2019

День ангела Володимира

Запам'ятайте собі: Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах

28 липня святкують День Володимира-Хрестителя та вітають з Днем ангела всіх Володимирів. За часи правління княза Володимира хбудували багато храмів, а люди поступово прийняли християнську віру як свою рідну.



З Днем ангела Володимира: красиві віршовані привітання

Цього дня іменини відзначають чоловіки з ім'ям Володимир. Ми підготували щирі привітання з Днем ангела у розі та віршах – ще встигаєте привітати усіх знайомих Володимирів.